Akdeniz’de topluluk stantları açıldı

Yeliz TEKE

Murat YAŞAR

Akdeniz Üniversitesi

17, 18, 19 Ekim tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’ndeki kulüp ve toplulukların stantları mühendislik fakültesi yolunda açıldı. Biz de “Öğrencisi olduğumuz Akdeniz Üniversitesi’nin kulüp ve toplulukları ne yapacak?” merakıyla standların açıldığı son gün buradaydık. Kulüp ve topluluk faaliyetlerini öğrenmek, buradaki sıkıntıları dinlemek ve zorlukları aşmanın yollarını tartışmaya geldiğimiz stantlardan -birden fazla kulübe üye olabildiğimizi öğrenmenin gazıyla olsa gerek- 4 farklı kulübe üye olarak ayrıldık. Neyse ki İllüzyon Topluluğu’ndan arkadaşımız, ilk yılında 16 farklı kulübe üye olmasını paylaşarak rahatlattı bizi.

HAYVAN SEVERLER TOPLULUĞU: “SKS’DEN DESTEK ALAMIYORUZ”

Hem sohbet ettiğimiz, hem de üyesi olduğumuz ilk topluluk Hayvan Severler (HAYSEV) Topluluğu, aynı zamanda, üniversitenin en çok ilgi gören kulüplerinden biri. Hayvan Severler Topluluğu, kampüs içerisindeki hayvanların bakımını ve korunmasını üstlendiklerini ve buradaki doğal yaşamın iyileştirilmesini hedeflediklerini ifade ediyor. Buradaki arkadaşımız, kampüsteki belirli noktalarda, günlük besleme yaptıklarından, yaralanan ve aşı zamanı gelen hayvanların anlaşma sağladıkları veteriner yardımıyla bakımını yaptıklarından bahsediyor. Bu faaliyetlerden dolayı günlük olarak aktif olması gereken topluluğun mama ve veteriner masrafları için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu öğreniyoruz. Stanttaki arkadaşımız, üniversiteden bu konularda hiçbir maddi destek alamadıklarından yakınıyor. Malzemeleri koymak için verilen ofislerinin mamaların kokması gerekçesiyle ellerinden alındığını öğrendiğimiz arkadaşlarımız, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Bu sorunu aşmak için çözüm önerisini sorduğumuzda ise, bütün toplulukların birlik olması gerektiğinden bahsediyor. Hayvan Severler Topluluğu, kermesler ve etkinliklerle masraflarını karşılamaya çalışıyor.

“HAVACILIK SPORUNU ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Üyesi olduğumuz topluluklardan bir diğeri Havacılık Topluluğu. Havacılık Topluluğu Başkanı Hakan, havacılık sporuna yetersiz ilgi olduğunu ve sportif bakımdan algı ve bilgi eksikliği olduğundan yakınıyor. Havacılık sporları bilgisi edindirmeye çalıştıklarını ve Türkiye’de havacılık denildiğinde sportif anlamda oluşan eksikliği doldurmayı amaçladıklarını belirtiyor. İlk olarak, başlangıç ve yer eğitimi veren topluluk, zamanla artan yükseklikten yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştiriyor.

“ONLARCA KİŞİ 6-7 MALZEMEYİ KULLANIYORUZ”

Üniversite ve SKS’nin destek ve yardımlarının yetersiz olduğunu söyleyen Hakan, üye sayıları çok olduğu için 6-7 malzemeyi onlarca kişinin kullanma durumunda kaldığını da ifade ediyor. Topluluklarının 1994 yılından beri üniversitede faaliyet yürüttüğünü söyleyen Hakan, bu sporun Türkiye’de daha yaygın olmasını istediklerini de ekliyor.

“KOSTÜMLERİ ÇÖPTEN TEMİN EDİYORUZ!”

Oyunevi Tiyatro Topluluğu ile sohbetimize diğer tiyatro toplulukları da dahil oluyor ve amaçlarının tiyatroyu insanlara sevdirmek, öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu aktarıyorlar. Oyunevi Topluluğu ve diğer tiyatro topluluklarımız, yıl içerisinde maksimum oyunu sergilemeyi amaçladıklarından fakat salon yetersizliği gibi sorunlar ile karşılaştıklarından yakınıyorlar. Ayrıca depo yetersizliğini belirten arkadaşlarımıza kıyafet, kostüm ve diğer malzemeleri nasıl temin ettiklerini sorduğumuzda üniversitenin bir desteğinin olmadığını birçok malzemeyi kendi çevrelerinden temin ettiklerini hatta çöpten çıkardıklarını aktarıyorlar. Akdeniz Üniversitesi tiyatro toplulukları da yaygınlaşan sansürden nasibini almış. Bazı oyunlarının içinde geçen bir kelimeden bile sorun çıktığından hatta sergiledikleri bir oyunun adının “Yat Babam Yat” olduğu gerekçesiyle izin alamadıklarını öğreniyoruz. Topluluk, oyunun ismini değiştirerek sergilemek durumunda kalmış. Karşılaştıkları problemlerin, hep sorun olarak ele alındığını ve çözüm odaklı bakılmadığını belirten tiyatro toplulukları, tiyatro dolu bir dönem dileklerini de bizimle paylaşıyor.