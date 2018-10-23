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FotoÄŸraf: DHA
YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferlerinde aksama yaÅŸandÄ±
23 Ekim 2018 13:27
YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferleri enerji dalgalanmasÄ± nedeniyle gecikmeli olarak yapÄ±ldÄ±. Seferler 2 saat sonra normale dÃ¶ndÃ¼.
YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferleri gecikmeli olarak yapÄ±lÄ±yor.
Ä°BB'den yapÄ±lan açÄ±klamada seferlerin enerji dalgalanmalarÄ± sebebiyle aksadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AçÄ±klamada, "M2 YenikapÄ±-HacÄ±osman Metro HattÄ±nda enerji dalgalanmasÄ± nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi.
Metro UlaÅŸÄ±m, 2 saat sonra yaptÄ±ÄŸÄ± yeni bir paylaÅŸÄ±mda seferlerin normale döndüÄŸünü söyledi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 13:48
SayÄ±n YolcularÄ±mÄ±z,— Metro Ä°stanbul (@metroistanbul_) 23 Ekim 2018
M2 YenikapÄ±- HacÄ±osman Metro HattÄ±nda enerji dalgalanmasÄ± nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapÄ±lmaktadÄ±r. VerdiÄŸimiz geçici rahatsÄ±zlÄ±k için özür diler, anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z için teÅŸekkür ederiz.
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