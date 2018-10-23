YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferlerinde aksama yaÅŸandÄ±

FotoÄŸraf: DHA

YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferlerinde aksama yaÅŸandÄ±

    • 23 Ekim 2018 13:27

    YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferleri enerji dalgalanmasÄ± nedeniyle gecikmeli olarak yapÄ±ldÄ±. Seferler 2 saat sonra normale dÃ¶ndÃ¼.

    YenikapÄ± HacÄ±osman metro seferleri gecikmeli olarak yapÄ±lÄ±yor.

    Ä°BB'den yapÄ±lan açÄ±klamada seferlerin enerji dalgalanmalarÄ± sebebiyle aksadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AçÄ±klamada,  "M2 YenikapÄ±-HacÄ±osman Metro HattÄ±nda enerji dalgalanmasÄ± nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi.

    Metro UlaÅŸÄ±m, 2 saat sonra yaptÄ±ÄŸÄ± yeni bir paylaÅŸÄ±mda seferlerin normale döndüÄŸünü söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 13:48
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