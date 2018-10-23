Yeni Akit'in Baykal'Ä±n 'Åžok Diyaloglar'Ä± haberi basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸil

Anayasa Mahkemesi, Yeni Akit gazetesinin Deniz Baykal ile ilgili 'Åžok Diyaloglar' haberinin basÄ±n ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Akit gazetesinin CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal'Ä±n bir gazeteciyle olan telefon görüÅŸmelerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± haber hakkÄ±nda kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. “Åžok diyaloglar” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan habere verilen para cezasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren AYM, Yeni Akit'in basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸi ÅŸeklindeki baÅŸvuruyu reddetti.

Anadolu'da Vakit gazetesi, 2010 yÄ±lÄ±nda CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal'Ä±n istifasÄ±na neden olan görüntüleri internet sitesinde yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Baykal'Ä±n istifasÄ±ndan 5 ay sonra Anadolu'da Vakit gazetesi, imtiyaz sahibinin vefatÄ± üzerine aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla yayÄ±n hayatÄ±na Yeni Akit adÄ±yla devam etti.

Yeni Akit gazetesi, bir yÄ±l sonra da 18 Mart 2011 tarihinde yine CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile bir kadÄ±n gazeteciye ait olduÄŸu belirtilen telefon görüÅŸmelerini “Åžok Diyaloglar” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberleÅŸtirdi. Bunun üzerine Baykal, Yeni Akit gazetesine dava açtÄ±. Baykal'Ä±n mahkemenin aleyhte kararÄ±nÄ± temyize götürmesi üzerine YargÄ±tay kararÄ± bozdu ve Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi Yeni Akit gazetesine 6 bin TL manevi tazminat ödeme kararÄ± verdi.

Yeni Akit Gazetesi buna karÅŸÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda AYM'ye baÅŸvurarak basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸini iddia etti. AYM yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucunda baÅŸvurucularÄ±n basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ihlali iddialarÄ±na iliÅŸkin olarak bir ihlal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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