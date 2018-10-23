KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Katiller herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal kÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalar yaptÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan kÄ±sÄ±mlar ÅŸu ÅŸekilde:

"KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± telefon ettiÄŸinde Yasin Aktay ne yapÄ±yor? Sözleriyle okuyorum, "Bizim istihbaratÄ± da, emniyet güçlerimizi de, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n ofisini de bilgilendirdim." Yani, herkese bildirdim diyor. KÄ±sa bir süre içerisinde kÄ±sa sürede bütün makamlar haberdar oldular, hemen gereken tedbirler alÄ±ndÄ±" diyor. HavaalanÄ±nda kuÅŸ uçsa tespit edilecek bir noktaya gelindi. KaÅŸÄ±kçÄ± çÄ±kmadÄ±, niÅŸanlÄ±sÄ± herkese haber verdi, öyle bir noktaya geldik ki. Güzel.

5 Ekim, dünya medyasÄ± yazÄ±yor içeride öldürüldü diye. Humammed Bin Selman, Bloomberg'e açÄ±klama yapÄ±yor, BaÅŸkonsolosluk'ta Türkiye'nin arama yapmasÄ±na izin verilebilir. Peki arama ne zaman oluyor? 10 gün sonra.

Birinci soru: Neden 5 gün beklediniz, kim size talimat verdi?

Ä°kinci soru: KonsolosluÄŸun konutunda da arama yapÄ±lacak. 16 Ekim'de. Åžu garip iÅŸe bakÄ±n, konsolos elini kolunu sallayarak Suudi Arabistan'a gidiyor. Niçin müdahale edilmedi? Hunharca iÅŸlenen cinayetin faili ya da tanÄ±ÄŸÄ±; neden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var diyorlar, hikaye!

17 Ekim'de baÅŸdanÄ±ÅŸman açÄ±klama yapÄ±yor. "OlayÄ± fazla deÅŸelemeden" diyor. Ortada cinayet iÅŸlenmiÅŸ, masum bir insan öldürülmüÅŸ. NasÄ±l oluyor da deÅŸelemeden bir ÅŸeyler yapÄ±yoruz.

KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürmek amacÄ±yla ekip geliyor, konsolosluÄŸa yerleÅŸtiriliyor. Öldürülüyor. Dünya medyasÄ±na yansÄ±yor. Ne oluyor arkasÄ±ndan? Öldürenlerin tamamÄ±, elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrÄ±lÄ±yor. 15 kiÅŸilik timden 13 kiÅŸi, 18:30 ve 22:45 saatlerinde kalkan özel jetlerle, 2 kiÅŸi ise tarifeli uçakla gitti deniyor. Katiller herkesin gözünün önünde, uçaÄŸa binerek Türkiye'den ayrÄ±lÄ±yor.

'KUÅž UÇSA TESPÄ°T EDÄ°LÄ°R' DEDÄ°LER KATÄ°LLER UÇTU

Ne diyordu Yasin Aktay BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada: Bütün makamlar haberdar oldular. KuÅŸ uçsa tespit edilir. KuÅŸ deÄŸil, katiller uçtu. Bu, ÅŸu anlama geliyor. Türkiye, ahÄ±r devletine, bir çadÄ±r devletine dönmüÅŸtür. Bu, gelip Türkiye'de cinayet iÅŸleyebilirsiniz, kimse size dokunmaz demektir.

Bugün beyefendi diyor ki, failler Ä°stanbul'da yargÄ±lansÄ±n. Beyefendi, onlar senin gözetiminde ve himayende yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±.

Özel bilgileri bilip gönderiyorlarsa cinayetin ortaÄŸÄ±dÄ±rlar. SorduÄŸum sorulara cevap istiyorum. Ä°ÅŸin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden serbest bÄ±raktÄ±lar. Para gelirse biz idare edeceÄŸiz diye. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla, ÅŸerefiyle, haysiyetiyle oynamaktÄ±r.

Tek adam rejiminde üniversiteler bilgi üretmez noktaya geldiler. Devleti yönetenlerin yalan söylemeye haklarÄ± yoktur. ErdoÄŸan 13 Ekim'de, "Türk üniversitelerinin tarihlerinin en güçlü, en özgür, en baÄŸÄ±msÄ±z dönemini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" diyor. Zaytung haberi deÄŸil bu.

ErdoÄŸan 19 Ekim'de "Türkiye'nin 500 üniversite arasÄ±nda esamesi okunmuyor. Demek ki bir ÅŸeyleri ihmal ettik" diyor. Beyefendi hala kandÄ±rÄ±lÄ±yorsunuz farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? Beyefendi seni PKK kandÄ±rdÄ±, FETÖ kandÄ±rdÄ±; yaptÄ±ÄŸÄ±n her ÅŸey yanlÄ±ÅŸ.

Eren Erdem niye hapiste? Hem gazeteci hem eski milletvekili. Niye hapiste? KaçabilirmiÅŸ. DokunulmazlÄ±k kaldÄ±rÄ±lÄ±rken defalarca gitti geldi. Osman Kavala hangi gerekçeyle hapiste? Ä°ddianamesi yok. Trump'Ä±n Merkel'in mi aramasÄ± lazÄ±m? Brunson telefon etsin bence. Sesini özlemiÅŸlerdir.

Avukatlar hapiste, en acÄ±sÄ± da 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri hapiste. HavalimanÄ± CEO’su iÅŸçilerden özür diliyor, onlar haklÄ±dÄ±r diyor. Ama iÅŸçiler hâlâ hapiste. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor! Bugün pasaportuna el konulan akademisyenler varsa, sen dünyanÄ±n her yerinde üniversitelerimiz özerk desen ne olur? Ancak alay konusu olursun.

GittiÄŸiniz her yerde 'AK Parti iktidarÄ± yolsuzluk, pahalÄ±lÄ±k, iÅŸsizlik, israf, adaletsiz, tefecilere hizmet eden iktidar demektir' deyin.

Çiftçiye mazot için yarÄ±sÄ± senden yarÄ±sÄ± bizden diyorlardÄ±. Söyleyen adam da yok ÅŸimdi. Hani traktöre mazotu koyacaktÄ±n? MalÄ± tamamen götürdüler kardeÅŸim. Sana bir ÅŸey kalmadÄ±.

Ameliyatlar doÄŸru dürüst yapÄ±lamÄ±yor. Ameliyat eldivenleri bile isteniyor. Ameliyat yapÄ±lan kiÅŸiye 'önce bir eldiven getir de ondan sonra yapalÄ±m' deniyor. Memleketi bu hale getirdiler. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 14:55

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