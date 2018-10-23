George Soros'un evinin posta kutusunda patlayÄ±cÄ± madde bulundu

ABDâ€™li milyarder George Sorosâ€™un New York'taki evinin posta kutusuna yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±, bomba imha ekipleri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi.

ABD’li milyarder iÅŸinsanÄ± George Soros’un, New York’un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayÄ±cÄ± madde bulundu.

Demokratlara verdiÄŸi destek nedeniyle saÄŸcÄ± gruplarÄ±n hedefi olduÄŸu öne sürülen Soros’un evde bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada eve ulaÅŸan patlayÄ±cÄ± madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi.

Yerel polis güçlerinin yanÄ± sÄ±ra FBI ajanlarÄ± ve ilk yardÄ±m ekiplerinin de Soros’un evine akÄ±n etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açÄ±klanan bilgilere göre, Soros’un çalÅŸanlarndan biri posta kutusuna bÄ±rakÄ±lan paketi kontrol etti. Paketin içinde patlayÄ±cÄ± madde olduÄŸunu anlayan kiÅŸi, paketi ormanlÄ±k alana doÄŸru uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra polisi aradÄ±. Westchester’in Bedford bölgesine baÄŸlÄ± Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n, terör baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle FBI’a devredildiÄŸi belirtildi.

Eylemcilerin ‘para ödenmiÅŸ profesyoneller’ olduÄŸunu öne süren Trump, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir tweette “Senatörleri kötü göstermek için tutulmuÅŸ asansör eylemcileri paralÄ± profesyonellerdir. TuzaÄŸa düÅŸmeyin” dedi. Trump posterlere iÅŸaret ederek “Soros ve diÄŸerleri tarafÄ±ndan ödendi” iddiasÄ±nda bulundu. (New York/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 08:15

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