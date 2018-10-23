Flormar işçileri: Tüm işçilere ve kadınlara cesaret vermek istiyoruz

Seçil UÇAR

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Petrol-İş’te örgütlendikleri için işten atılan Flormar işçileri, kışın baş göstermesi ve havanın soğumasına rağmen fabrika önünde direnişe devam ediyor. Flormar işçileriyle, 162 günü bulan direniş sürecini ve bugün saat 19.00’da Gebze Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek dayanışma gecesini konuştuk.

Bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Merve Atmaca, dayanışmanın kendilerine güç verdiğini ifade etti. Atmaca, “Destekler büyüyor, destekler arttıkça bizim de umudumuz artıyor” dedi. Direniş alanında dayanışma gecesi için el işi takı yaptıklarını belirten Atmaca, “Gelen, gelemeyenden desteklerini bekliyoruz, biz bu dayanışma gecesini bize moral ve maddi destek olsun diye düzenledik. Hiçbir şey yapamayan çevresine duyurursa bile bizim için yeterli olur” diye konuştu.

9 senedir Flormar’da çalıştıktan sonra sendikalaştığı için işten atılan Zeki Doğan ise yaşanan süreçte hak mücadelesi vermenin gerekliliğini öğrendiklerini belirtti. Daha önce ‘Niye direniyorlar gidip başka iş bulsunlar’ diye düşündüklerini söyleyen Doğan, “Ama öğrendik ki direniş bir okul, biz bu okulda neden mücadele etmemiz gerektiğini yaşayarak öğrendik” dedi.

‘BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ’

Pınar Koca ise 8 yıllık Flormar işçisiydi. Umutlarını kaybetmediklerini dile getiren Koca, “Kış mevsimi de olsa hakkımızı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Tabi dayanışma sayesinde, bize destek veren işçiler sayesinde hâlâ umudumuz var” dedi. Koca, “İşçi sınıfının yanında olan ya da bizim gibi sendikaya üye olmak isteyen işçilerin de bu geceye gelmesini istiyoruz; çünkü biz birleşerek kazanacağız” ifadelerini kullandı.

11 sene Flormar’a çalışmaya nasıl geldiyse 162 gündür direniş alanına o şekilde geldiğini belirten Ayşe Öztürk ise “Uzamış olması moralimizi bozmuyor, tam tersine 162 gündür hiç değişmeyen seksen kişi ile burada olmak, onurumuzun ve emeğimizin mücadelesini vermek bize güç veriyor” dedi. Sömürülen kadınlara ve işçilere moral vermek istediklerini belirten Öztürk, “Kadınların omuzladığı bir direniş olarak mücadele tarihine geçen bu direnişle, ağır koşullarda çalışan ve sömürülen tüm işçilere ve kadınlara cesaret vermek istiyoruz. Bu direnişle bakın kadınlar neler yapabiliyor, işçiler emek, onur ve ezilmişliğin mücadelesini nasıl veriyor diyebilmek, neler yapabildiğimizi göstermek derdindeyiz” diye konuştu. Dayanışma gecesi için ise “Bizi bir de bizden dinleyin istiyoruz. Fabrikalara, kurumlara gidiyoruz, biletler bastırdık, kermes yapmayı düşünüyoruz. İnsanlar bu dayanışma için kendi çeyizlerini bozdular” dedi.

‘EMEK PARTİSİ’NİN ÇOK BÜYÜK DESTEĞİ OLDU’

Bayram Demirel de sendikanın fabrikaya gireceğinden emin. Desteklerin kendilerine güç kattığını belirten Demirel, “Her gün mücadelemiz büyüyor, biz o kadar kenetlendik ki birbirimize, zaten kazandık bu mücadeleyi. Ama sendikayı da Flormar’a sokacağız. Her yerden destek geliyor, özellikle Emek Partisi’nin çok büyük desteği oldu, çocuklarımıza kırtasiye yardımı yaptılar, Avrupa’yı örgütlediler, maddi destek getirdiler. Bu destekler gücümüze güç katıyor” ifadelerini kullandı. Dayanışma gecesi için, “Ne kadar kalabalık olursak patronlar işçi sınıfının gücünü o kadar hissedecek. Bu yüzden herkesin bu dayanışmaya destek vermesini istiyoruz. İşçi sınıfının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte sermayedarlara göstermek istiyoruz” dedi.