HDP Milletvekili HÃ¼seyin KaÃ§maz: KayyÄ±mlar belediyeleri borÃ§landÄ±rÄ±yor

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili HÃ¼seyin KaÃ§maz, ÅžÄ±rnakâ€™ta belediyeye atanan kayyÄ±mlara dair konuÅŸtu.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, ÅžÄ±rnak’ta belediyeye atanan kayyÄ±mlara dair “KayyÄ±mlar belediyeleri borçlandÄ±rÄ±yor” dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kayyÄ±m atanan Silopi Belediyesi’ne ait deÄŸerli arsalarÄ±n piyasa deÄŸerinin çok altÄ±nda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, belediyelere atanan kayyÄ±mlarÄ±n mevcut durumu hakkÄ±nda MA’ya konuÅŸtu. KayyÄ±mlarÄ±n ilk iÅŸ olarak, belediye bünyesinde bulunan kültür, sanat ve Kürt dili üzerinden çalÄ±ÅŸmalar yapan kurumlarÄ± hedeflediÄŸini vurgulayan Kaçmaz, kurumlarÄ±n ya tümden kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da Kürtleri asimile etmeye dönük çalÄ±ÅŸmalar yapan yerler haline dönüÅŸtürüldüklerini kaydetti.

KayyÄ±mlarÄ±n belediyeleri yüklü bir ÅŸekilde borçlandÄ±rmak istediklerine dikkat çeken Kaçmaz, belediyelerin borç durumlarÄ± hakkÄ±nda ise ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “AKP yandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan halkÄ±n parasÄ± paylaÅŸtÄ±rÄ±larak, belediyeler yüklü bir ÅŸekilde borçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. ÅžÄ±rnak Belediyesi’nin kasasÄ±nda milyonlarca TL vardÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar neticesinde; ÅŸu an 378 milyon TL borçlu olduÄŸu iddia ediliyor. Yine Cizre Belediyesi’nin kasasÄ±nda 9 milyon TL vardÄ±. Åžimdi yaklaÅŸÄ±k 270 milyon TL’ye yakÄ±n borçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Bu durum Silopi Belediyesi içinde geçerli; 12 milyon TL kasasÄ±nda varken kayyum atandÄ±. Åžimdi 270 milyon TL civarÄ±nda borç iddiasÄ±ndan bahsediliyor.”

‘HALK PARTÄ°SÄ°NE SAHÄ°P ÇIKACAK’

HalkÄ±n yerel seçimlerde tüm bunlara cevap vereceÄŸini vurgulayan Kaçmaz, ÅŸöyle dedi: “Åžimdi kayyÄ±m atama tehdidinde bulunuyorlar. Ancak her ÅŸeye raÄŸmen halk kendi deÄŸerlerine ve partisine sahip çÄ±kacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 17:21

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