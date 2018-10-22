AB, Microsoft'un GitHub'Ä± satÄ±n almasÄ±nÄ± onayladÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB), Microsoft'un yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme platformu GitHub'Ä± yaklaÅŸÄ±k 7,5 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n almasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB), Microsoft'un, yaklaÅŸÄ±k 7,5 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme platformu GitHub'Ä± satÄ±n almasÄ±na onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, teknoloji ve yazÄ±lÄ±m alanlarÄ±nda faaliyet gösteren ABD ÅŸirketi Microsoft'un, GitHub firmasÄ±nÄ± satÄ±n alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YapÄ±lan inceleme sonucu söz konusu satÄ±n almanÄ±n rekabete olumsuz etkisinin olmayacaÄŸÄ± yönünde karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, Microsoft ve GitHub'Ä±n birleÅŸmesinin ardÄ±ndan söz konusu piyasada rekabet ortamÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli ÅŸirketlerde birleÅŸme ve satÄ±n almalarÄ± denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüÄŸü inceleme ve soruÅŸturmalarda rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor. Rekabete aykÄ±rÄ± durumlarÄ±n tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleÅŸme veya satÄ±n almalarÄ± engelleyebiliyor. (AA)

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Bilgisayar programcÄ±larÄ±nÄ±n ve teknoloji ÅŸirketlerinin yazÄ±lÄ±m projelerinin dokümantasyonunu yapmak ve ürettikleri kodlarÄ±nÄ± saklamak için kullandÄ±klarÄ± GitHub, baÅŸta Apple, Amazon ve Google olmak üzere çok sayÄ±da teknoloji devinin projeleri için bir çalÄ±ÅŸma platformu iÅŸlevi görüyor. Microsoft da platformu etkin olarak kullanan ÅŸirketler arasÄ±nda. Åžirketin binden fazla çalÄ±ÅŸanÄ±, her gün Github'a sayfalarca kod yükleyip güncelliyor.

Microsoft, yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme platformu Github'Ä± satÄ±n alÄ±yor

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