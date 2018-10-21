Gezi'yi 'Darbecilikle' suÃ§layan AKP: YeÅŸil alana ihtiyacÄ±mÄ±z var

Gezi ParkÄ± eylemlerine â€˜Darbecilikâ€™ diyen AKP iktidarÄ±nÄ±n Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum â€˜YeÅŸil alana ihtiyacÄ±mÄ±z varâ€™ aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Gezi ParkÄ±’nÄ±n savunulmasÄ± için beÅŸ yÄ±l önce yapÄ±lan eylemler için sÄ±k sÄ±k ‘darbecilik’ diyen AKP iktidarÄ±nÄ±n Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunurken, “Sosyal anlamda yeÅŸil alana ihtiyacÄ±mÄ±z var” dedi.

Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± ve protokol ile birlikte millet bahçesini gezdikten sonra açÄ±klamalarda bulunan Kurum, “Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bize verdiÄŸi talimatlar doÄŸrultusunda ÅŸehrin her noktasÄ±nda yeÅŸil alan sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Millet bahçesi projeleri tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alan miktarÄ± yüzde 10 artacak. Sosyal alanda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bizim yeÅŸil alana ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizim bunlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Kurum, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin yÄ±l sonuna kadar açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi.

Hükümetin 100 Günlük Eylem PlanÄ±’nda yer verilen proje ile ilgili detaylarÄ± paylaÅŸan Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Tevfik Göksu ise, Millet Bahçesi’nin son aÅŸamasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, “Ä°nÅŸallah hazÄ±rlÄ±klar bittiÄŸi zaman burasÄ± Ä°stanbul’un en büyük parklarÄ±ndan biri olacak. Plan sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z 182 bin metre, proje alanÄ±mÄ±z uygulamada 240 bin metreye kadar çÄ±kacak” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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