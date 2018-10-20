Afganistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar altÄ±nda milletvekili seÃ§imleri

Afganistan'da milletvekili seÃ§imleri iÃ§in halk yeniden sandÄ±k baÅŸÄ±nda. Ãœlkede bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar sonucu 40'Ä±n Ã¼zerinde sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Afganistan’da genel seçimler için oy kullanma iÅŸlemi bugün de devam ediyor. Yüzlerce oy kullanma noktasÄ± açÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için seçmenler sandÄ±klara gidemedi. DiÄŸer yandan, güvenlik tehditleri ve Kabil’deki bomba saldÄ±rÄ±sÄ±na raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k 3 milyon AfganÄ±n cumartesi günü oy kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre dün akÅŸam saatlerinde baÅŸkent Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dün gün boyu ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldÄ±rÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, toplamda çoÄŸu sivil 36 kiÅŸi ölmüÅŸtü. SaldÄ±rÄ±larda 126 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bugün de ülkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 11 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, sivilleri taÅŸÄ±yan aracÄ±n bölgeden geçtiÄŸi sÄ±rada patladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.

OY KULLANMA Ä°ÅžLEMÄ° BÄ°R GÜN UZATILDI

Afganistan’Ä±n birçok bölgesinde saldÄ±rÄ± tehditleri nedeniyle seçim merkezleri ve sandÄ±klar açÄ±lamadÄ±. Cumartesi günü bitmesi planlanan seçimler, hükümet yetkililerin açÄ±klamasÄ±na göre ‘teknik ve organizasyon’ ile ilgili sorunlar nedeniyle bugüne uzatÄ±ldÄ±.

Afganistan’da Taliban militanlarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla tehdit edilen ve seçimlerde ‘hile yapÄ±lacaÄŸÄ±’ iddia edilen çok sayÄ±da seçim merkezinde baÄŸÄ±msÄ±z gözetmenler bulunuyor.

TALÄ°BAN SEÇÄ°M ÖNCESÄ° TEHDÄ°T ETMÄ°ÅžTÄ°

Taliban militanlarÄ± daha önce, ‘yabancÄ±larÄ±n empoze ettiÄŸi’ seçimlere gidilmemesi gerektiÄŸi ve seçim sandÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerin bombalanacaÄŸÄ±na dair Afganistan halkÄ±na tehditlerde bulunmuÅŸtu. Kandahar vilayetinde seçimler bir hafta ertelenmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani de milletvekili seçimi için baÅŸkent Kabil’deki seçim merkezinde oyunu kullandÄ±ktan sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ‘güvenlik ve kaotik organizasyon’ nedeniyle Kandahar vilayetinde seçimlerin bir hafta sonraya ertelendiÄŸini duyurmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 13:16

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