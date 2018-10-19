Bursaspor'u konuk eden Galatasaray, evinde 16 maÃ§ sonra puan kaybetti

SÃ¼per Lig'in 9. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçÄ±nda Türk Telekom StadÄ±'nda oynanan maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsüz berabere tamamlanÄ±rken, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m yaÅŸanan sakatlÄ±klar nedeniyle 3 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nÄ± da bu devrede kullandÄ±.

Bursaspor müsabakanÄ±n 63. dakikasÄ±nda Aytaç Kara'nÄ±n golüyle öne geçerken, Galatasaray rakibine 77. dakikada Eren Derdiyok ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Bu sonuçla puanÄ±nÄ± 19'a çÄ±karan Galatasaray liderliÄŸini sürdürürken, Bursaspor ise puanÄ±nÄ± 9'a yükseltti.

SARI-KIRIMIZILI EKÄ°P EVÄ°NDE YENÄ°LMEZLÄ°K SERÄ°SÄ°NÄ° 24 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Türk Telekom StadÄ±'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çÄ±kardÄ±.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra Türk Telekom StadÄ±'nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± müsabakalarda rakiplerine boyun eÄŸmedi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, evindeki son 24 lig maçÄ±nÄ±n 22'sini kazanÄ±rken, 2'inden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±nda 16 maç aradan sonra puan kaybÄ± yaÅŸadÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m, Türk Telekom StadÄ±'nda geçen sezonun 9. haftasÄ±nda 0-0 sona eren Fenerbahçe maçÄ±ndan sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 16 maçÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'Ä±n sahasÄ±ndaki 16 maçlÄ±k galibiyet serisi sona erdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, geçen sezonun ortasÄ±nda görev baÅŸlayan Fatih Terim yönetiminde sahasÄ±nda ilk kez puan kaybetti.

Tribünden atÄ±lan yabancÄ± madde nedeniyle bir saha görevlisi yaralandÄ±. FotoÄŸraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

SERDAR, FEGHOULÄ° VE FERNANDO MAÇA DEVAM EDEMEDÄ°

Galatasaray, yaÅŸanan sakatlÄ±klar nedeniyle 3 oyuncu deÄŸiÅŸiklik hakkÄ±nÄ± da maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda kullanmak zorunda kaldÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, ilk yarÄ±da geçirdikleri sakatlÄ±klar nedeniyle oyuna devam edemedi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 20. dakikasÄ±nda sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Maicon Roque oyuna dahil oldu. SaÄŸ baldÄ±rÄ±ndaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli de 21. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bÄ±raktÄ±. MaçÄ±n 39. dakikasÄ±nda yine baldÄ±rÄ±ndan sakatlÄ±k geçiren Fernando Reges'in yerine ise 42. dakikada Selçuk Ä°nan oyuna girdi.

EREN DERDÄ°YOK, GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

KarÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray'a beraberliÄŸi getiren golü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 6'ya çÄ±kardÄ±.

Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçÄ± ile UEFA Åžamipyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasÄ±nda birer kez topu aÄŸlarla buluÅŸturdu.

BURSASPOR'UN GALÄ°BÄ°YET ARAYIÅžI SÜRECEK

Bursaspor, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda üst üste 13. lig maçÄ±ndan da galibiyet elde edemedi.

Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lÄ±k sonuçla alan yeÅŸil-beyazlÄ±lar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldÄ±, 8 kez yenildi.

HAFTANIN MAÇLARI

Görsel Evrensel'e aittir.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasÄ±nda yapÄ±lacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

20 EKÄ°M CUMARTESÄ°

13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Akhisarspor

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Kayserispor

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

21 EKÄ°M PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Göztepe-BeÅŸiktaÅŸ

22 EKÄ°M PAZARTESÄ°

20.00 Trabzonspor-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 23:04

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