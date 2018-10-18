Kibriye Evren: Gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in tutukluyum

Tutuklanan gazeteci Kibriye Evren, baskÄ± ve tutuklamalarla gazeteciler susturulmak isteniyor.

Evinin kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±lan, darbedilerek gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan gazeteci Kibriye Evren, baskÄ± ve tutuklamalarla toplum ÅŸahsÄ±nda önce gazetecilerin susturulmak istendiÄŸini söyledi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen iki ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 Ekim günü aralarÄ±ndan gazeteci Kibriye Evren’in de bulunduÄŸu 8’i gazeteci 142 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸündeki ifade iÅŸlemlerinden sonra adliyeye çÄ±karÄ±lan gazeteci Kibriye Evren ile birlikte 25 kiÅŸi tutuklandÄ±, diÄŸerleri de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde bulunan Kibriye Evren, ev baskÄ±nÄ±, gözaltÄ± ve tutuklama sürecinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla anlattÄ±.

EVDE ÇIPLAK ARAMA

Evine yapÄ±lan baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda evin kapÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±na basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve evde çÄ±plak aramaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Evren, “Evden ters kelepçe ile çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra saÄŸlÄ±k kontrolü adÄ± altÄ±nda hastaneye götürüldüm. Doktora sÄ±rtÄ±mÄ±za basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä±srarla belirtmeme raÄŸmen muayene edilmeden ‘darp yoktur’ raporu ile hastaneden çÄ±karÄ±ldÄ±m. Doktorun muamelesi de emniyettekilerden ve polislerden farklÄ± deÄŸildi. Evdeki çÄ±plak aramadan sonra emniyette ikinci defa çÄ±plak arama yapÄ±ldÄ±. Emniyete gittiÄŸimde içerisinde gazetecilerin, siyasetçilerin ve kadÄ±n aktivistlerin de olduÄŸu 50 kadÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmakla sonuçlanan bu operasyonun kadÄ±n iradesini kÄ±rmaya yönelik siyasi bir operasyon olduÄŸunu anlamak zor olmadÄ±. 3 gün gözaltÄ±nda kaldÄ±ktan sonra 4’üncü gün savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±k” diye konuÅŸtu.

Evren, dosyada gizlilik kararÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± avukatlar ve kendileri suçlamaya iliÅŸkin bilgi edinemediklerine iÅŸaret ederek, “SavcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda Kürtçe ifade vermek istediÄŸim için ifadem alÄ±nmadan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildim. Hakim sorgusunda gazetecilik faaliyetlerimden dolayÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmamÄ± örgüt suçu olarak görüldüÄŸünü öÄŸrendim. Yine farklÄ± haber sitelerinde çÄ±kan haberleri retweetlediÄŸim, farklÄ± zamanlarda röportaj yaptÄ±ÄŸÄ±m haber kaynaklarÄ±m ve arkadaÅŸlarla çekilen fotoÄŸraflarÄ±n ise pikniÄŸe gidip örgütsel suç iÅŸlediÄŸim gibi iddialarla ile suçlandÄ±m. AyrÄ±ca 3 gizli tanÄ±ÄŸÄ±n ifadeleri sonucu tüm bu kanaatlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m” dedi.

Evren, “Åžu anda cezaevinde bulunan tüm gazeteciler gibi benim de mesleki faaliyetlerimden dolayÄ± cezaevinde olduÄŸumun farkÄ±ndayÄ±m. Mevcut iktidar kendinden olmayanÄ±, kendi gibi düÅŸünmeyeni, kendisine ÅŸakÅŸakçÄ±lÄ±k yapmayan herkesi ya ‘terörist’ ilan eder ya da zor aygÄ±tÄ±nÄ± kullanarak susturmaya çalÄ±ÅŸÄ±r” dedi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 18:36

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