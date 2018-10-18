Trump: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã¶lmÃ¼ÅŸe benziyor, sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kesinlikle Ã¶lmÃ¼ÅŸe benziyor, bunun sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olacak' dedi.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar Türkiye ve dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD BaÅŸkanÄ± Trump "KaÅŸÄ±kçÄ± kesinlikle ölmüÅŸe benziyor, bunun sonuçlarÄ± aÄŸÄ±r olacak" dedi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ise KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmada Suudilere 'birkaç gün daha verilmesi gerektiÄŸini' söyledi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin olaydan sorumlu olduÄŸunu söylerken Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron "Olayla ilgili bildiÄŸimiz ÅŸeyler aÅŸÄ±rÄ± ciddi ve endiÅŸe verici" ifadelerini kullandÄ±.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül de Türkiye’nin KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± “çok dikkatli ve baÅŸarÄ±lÄ±” yönettiÄŸini iddia etti. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ünal Çeviköz, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin ülkesine dönmesinin engellenebileceÄŸini belirterek hükümeti eleÅŸtirdi. Ä°ngiliz Times gazetesi de konuya iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± makalesinde “ErdoÄŸan, KaÅŸÄ±kçÄ± krizini kullanÄ±yor” ifadelerine yer verdi.

PUTÄ°N: KAÅžIKÇININ BAÅžINA GELENLERDEN ABD SORUMLU

FotoÄŸraf: Kremlin.ru

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ± nedeniyle Suudi Arabistan'la iliÅŸkileri bozmadan önce konuyla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± beklemeleri gerektiÄŸini ifade eden Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na gelenlerle ilgili önemli bir sorumluluÄŸu bulunduÄŸunu söyledi.

"KaÅŸÄ±kçÄ±'ya tam olarak ne olduÄŸunu bilmiyoruz. Suudi gazeteciye ne olduÄŸunu bilmiyorken neden Riyad'la iliÅŸkilerimizi bozalÄ±m ki?" diyen Putin, soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± beklemek gerektiÄŸini söyledi.

Putin, "EÄŸer birileri KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸünü düÅŸünüyorsa, o halde bununla ilgili kanÄ±t sunulmasÄ±nÄ± umuyorum. Biz de kararlarÄ±mÄ±zÄ± buna göre alacaÄŸÄ±z" diye ekledi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Putin, "O, Rusya'da deÄŸil, ABD'de yaÅŸÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla ABD, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na gelenler konusunda önemli bir sorumluluk taÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.

MACRON: BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ÅžEYLER AÅžIRI CÄ°DDÄ° VE ENDÄ°ÅžE VERÄ°CÄ°

FotoÄŸraf: Fransa Hükümeti (CC BY SA 3.0)

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ise KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini belirterek, bazÄ± politik ziyaretleri askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Macron, "(KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda) Olayla ilgili bildiÄŸimiz ÅŸeyler aÅŸÄ±rÄ± ciddi ve endiÅŸe verici" ifadelerini kullandÄ±.

TRUMP: SONUÇLARI AÄžIR OLACAK

FotoÄŸraf: Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda, "KaÅŸÄ±kçÄ± kesinlikle ölmüÅŸe benziyor. Bu çok kötü bir durum. SoruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± bekliyorum. Bundan eÄŸer Suudi Kraliyeti sorumluysa sonuçlarÄ± aÄŸÄ±r olacak" dedi.

PENCE: TRUMP KARARINI VERECEK

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de Colorado gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± hakkÄ±nda hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. Pence, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dünya bu konuda ne olduÄŸuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluÄŸu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceÄŸiz ve BaÅŸkan Donald Trump kararÄ±nÄ± verecek. EÄŸer bir gazeteci böylesine bir ÅŸiddet sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybediyorsa bu özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z basÄ±n adÄ±na önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktÄ±r."

Ä°ki gün önceki açÄ±klamasÄ±nda da Pence, "DünyanÄ±n gerçeÄŸi bilmesi önemli. EÄŸer KaÅŸÄ±kçÄ± gerçekten öldürülmüÅŸse bunun sorumlusunun kimler olduÄŸunu bilmeli ve onlarÄ± sorumlu tutmalÄ±yÄ±z" deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

POMPEO: ERDOÄžAN, SORUÅžTURMANIN SONUÇLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°ZÄ° BÄ°LGÄ°LENDÄ°RECEK

Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, kayÄ±p gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ErdoÄŸan'Ä±n soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±yla ilgili kendilerini bilgilendireceÄŸini söyledi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, "Bu soruÅŸturmanÄ±n kÄ±sa sürede sonuçlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hepimiz göreceÄŸiz, Suudi Arabistan'Ä±n atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± göreceÄŸiz" dedi.

Pompeo ayrÄ±ca, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Suudilere 'birkaç gün daha verilmesi gerektiÄŸini' belirtti.

ADALET BAKANI GÜL: SORUÅžTURMAYI Ä°YÄ° YÜRÜTÜYORUZ

FotoÄŸraf: Ali BalÄ±kçÄ±/AA

Olaya iliÅŸkin konuÅŸan Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Türkiye’nin KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± “çok dikkatli ve baÅŸarÄ±lÄ±” yönettiÄŸini iddia etti. Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±’na konuk olan Adalet BakanÄ± Gül, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yönetiyor. UluslararasÄ± hukuka uygun bir ÅŸekilde hareket etmeli yargÄ± makamlarÄ±. SoruÅŸturmayÄ± Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. SoruÅŸturmanÄ±n gizli olduÄŸunu da hatÄ±rda tutmak gerekir. Siyaset cephesinde sürecin baÅŸÄ±ndan beri açÄ±k ve ÅŸefaf bir ÅŸekilde süreç izlendi. Önemli olan olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±. Viyana SözleÅŸmesi’nden kaynaklÄ± bazÄ± hususlar var.”

ÇEVÄ°KÖZ: BAÅžKONSOLOSUN DÖNMESÄ° ENGELLENEBÄ°LÄ°RDÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Ünal Çeviköz. FotoÄŸraf: MA

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ünal Çeviköz "Suudi ArabistanlÄ± gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumu çok vahim. ÖldürüldüÄŸü, resmen önceden planlanmÄ±ÅŸ bir cinayet sonucu öldürüldüÄŸü anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bunun örtbas edilmesi hiçbir ÅŸekilde düÅŸünülemez. Türkiye'nin uluslararasÄ± topluma karÅŸÄ± çok ciddi bir yükümlülüÄŸü vardÄ±r, konunun üzerine gidip açÄ±klanmasÄ± hususunda. Bunun örtbas edilmesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandÄ±.

Çeviköz, "Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin ülkesine dönmesi engellenebilir miydi?" sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Dönmesi elbette engellenebilirdi.1963 tarihli konsolosluk iliÅŸkilerini düzenleyen Viyana SözleÅŸmesi'nin 41. maddesi Türk adli makamlarÄ±na bu yetkiyi vermektedir. Bu maddeye göre adli bir suç oluÅŸtuÄŸu ÅŸüphesi varsa o zaman BaÅŸsavcÄ±lÄ±k derhal soruÅŸturma baÅŸlatabilir." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

‘HABERLERÄ°, ERDOÄžAN’IN DANIÅžMANLARI SIZDIRDI’

Ä°ngiliz Times gazetesi, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± krizi sonrasÄ± Türkiye-Suudi Arabistan iliÅŸkilerini ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n izlediÄŸi politikayÄ± yorumladÄ±. Gazeteye göre ErdoÄŸan krizi, “Sünnilerin lideri olduÄŸu” iddiasÄ±nÄ± pekiÅŸtirmek için kullanÄ±yor.

Times’Ä±n Orta DoÄŸu muhabiri Richard Spencer’Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan analizde iktidar yanlÄ±sÄ± gazetelere yansÄ±yan haberlerin, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±Ä±ÄŸÄ± iddia edildi.

Analizde ÅŸu ifadeler dikkat çekiyor: “SayÄ±n ErdoÄŸan’Ä±n elindeki tüm kartlarÄ± ya da onlarÄ± nasÄ±l kullanmak istediÄŸini hala bilmiyoruz. Stratejisinin iki muhtemel avantajÄ± var; Birincisi, Suudi Arabistan’Ä± içine düÅŸtüÄŸü sefil durumdan çÄ±karmak için bu ülkeyle bir anlaÅŸma yapabilir. Türkiye soruÅŸturmanÄ±n tüm detaylarÄ±nÄ± gizli tutarak ve sadece Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n olayla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterecek düzeyde kanÄ±tÄ± paylaÅŸarak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Riyad’dan taviz vermesini talep edebilir. Bu belki, Ankara’nÄ±n müttefiki Katar ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki soruna yönelik bir talep olur. Sadece yatÄ±rÄ±m talebi de olabilir.”

CNN: TÜRKÄ°YE KAÅžIKÇI'YA SAYGISIZLIK YAPIYOR

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ± dünya basÄ±nÄ±nÄ±n gündeminde geniÅŸ yer tutuyor. CNN International, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD’nin sürece yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. CNN International, ‘GerçeÄŸe karÅŸÄ± tuhaf bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k’ adÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± makalede “Böylesine tuhaf ve ölümle ilgili bir olayda gerçeÄŸi öÄŸrenme ihtiyacÄ± hiç bu kadar belirgin olmamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat en ilgili olan üç taraf da bu gerçeÄŸi sunmakla ilgilenmiyor gibi görünüyor. AslÄ±nda, üzerinden 15 gün geçmiÅŸken, üç taraf da bir ÅŸekilde bir tür örtbas halinde” denildi.

Duvar'da yer alan habere göre CNN, “Nihayetinde bu tüyler ürpertici olayÄ±n sonunda ÅŸu soruyu sormak zorunda kalabiliriz: En çirkin ikiyüzlülüÄŸü sergileyen taraf üçünden hangisi? Katillerin kendileri mi? Cinayeti kendi amaçlarÄ± için kullanan soruÅŸturmacÄ±lar mÄ±? Yoksa katil olmakla suçlanan tarafÄ±n müttefikleri mi?” ifadelerini kullandÄ±.

‘TÜRKÄ°YE DE SAYGISIZLIK YAPIYOR’

Makalede Türkiye de, soruÅŸturmada elde edilen bulgularÄ± ‘kendi amaçlarÄ± için kullanmakla’ itham edildi, bulgularÄ±n medyaya sÄ±zdÄ±rÄ±lma biçimi eleÅŸtirildi. CNN ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Suudi Veliaht Prens ve yakÄ±n çevresinin dahline iÅŸaret eden kanÄ±tlarÄ±n medyaya yavaÅŸ, maksatlÄ± ve kesinlikle kasÄ±tlÄ± olarak sÄ±zdÄ±rÄ±lma biçimi KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n yas tutan akrabalarÄ± bir yana, adalet kavramÄ±na da saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±. Türk yetkililer ellerindeki bilgileri Riyad üzerindeki baskÄ±yÄ± sürdürmek ve ve Beyaz Saray’dan açÄ±klama talep etmek için kullandÄ±.”

Ä°RAN: TÜRKÄ°YE'NÄ°N SORUÅžTURMASININ SONUÇLARINI BEKLEYECEÄžÄ°Z

Ä°ran Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani'nin Özel YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸü iddialarÄ±nÄ±n beklentilerden uzak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu konuda Türkiye'nin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ±n neticesini bekleyeceklerini söyledi.

Rusya'nÄ±n "El-Yevm" televizyonuna verdiÄŸi mülakatta Abdullahiyan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸüne yönelik iddialarÄ±n beklentilerden uzak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Abdullahiyan, "KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda Türkiye'nin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 00:57

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