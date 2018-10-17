KayyÄ±m manzaralarÄ±: KayyÄ±mlar DiyarbakÄ±râ€™da 43 kadÄ±n merkezini kapattÄ±

DiyarbakÄ±râ€™da bulunan 43 kadÄ±n kurumu, belediyelere atanan kayyÄ±mdan sonra kapatÄ±ldÄ± ya da isimleri deÄŸiÅŸtirildi.

DBP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Halime Bayram, DiyarbakÄ±r’da bulunan 43 kadÄ±n kurumunun belediyelere atanan kayyÄ±mdan sonra kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da isimlerinin deÄŸiÅŸtirilerek iÅŸlevsizleÅŸtirildiÄŸini söyledi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) belediyelerine Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan atanan kayyÄ±mlar, belediyeler bünyesinde oluÅŸturulan birçok birimi ya kapattÄ± ya da iÅŸlevsiz kÄ±ldÄ±. DBP Yerel Yönetimler Komisyonu ve BaÄŸlar Belediye Meclis Üyesi Halime Bayram, belediyelere kayyÄ±m atandÄ±ktan sonra kadÄ±n ve çocuk birimlerinde yaÅŸanan deÄŸiÅŸimleri MA’dan Esra Solin Dal’a deÄŸerlendirdi.

Bayram, “Bizim 3 büyükÅŸehirde (DiyarbakÄ±r, Van ve Mardin) KadÄ±n PolitikalarÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± vardÄ±. Ä°lçelerde bunlara baÄŸlÄ± da kadÄ±n müdürlüklerimiz vardÄ±. KayyÄ±mlar gelir gelmez ilk iÅŸleri, büyükÅŸehirlerde bulunan KadÄ±n PolitikalarÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n (Mardin) baÅŸÄ±na bir erkek getirmek oldu. Geleneksel kadÄ±n politikalarÄ±nÄ± hayata geçiren kayyÄ±mlar, orada çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸunu da ihraç etti” dedi.

43 KADIN KURUMU

BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± KadÄ±n PolitikalarÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2014’te kurulduÄŸunu hatÄ±rlatan Bayram, ilçelerde ise KadÄ±n Müdürlükleri kurularak yerinde yönetimler ilkesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Kent merkezi ve baÄŸlÄ± ilçelerle birlikte oluÅŸturulan 43 kadÄ±n kurumunda kadÄ±n ve çocuÄŸa dair her türlü bilinçlendirmeyi amaçlayan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütüldüÄŸünü aktaran Bayram, mahalle mahalle, kapÄ± kapÄ± çalÄ±narak, kadÄ±nlara dokunarak bu kurumlarÄ±n oluÅŸturulduÄŸunu söyledi. Belediyelere atanan kayyÄ±mlarÄ±n, toplumun temel yapÄ± taÅŸlarÄ±nÄ± oluÅŸturan kadÄ±n ve çocuk kurumlarÄ±nÄ± kapatarak iÅŸlevsiz hele getirdiÄŸini belirten Bayram, DiyarbakÄ±r’da ÅŸu ana kadar kadÄ±nlara ait 43 kurumun kayyÄ±mlar eliyle ya isimleri deÄŸiÅŸtirilerek iÅŸlevsizleÅŸtirildiÄŸini ya da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TEK DÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M

KayyÄ±mlarÄ±n anadilde eÄŸitime karÅŸÄ± tahammülsüzlük gösterdiÄŸini ifade eden Bayram, “DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± iki Zarokistan ve KayapÄ±nar Belediyesine baÄŸlÄ± Xalxalok’u kapatarak yerlerine tek dili esas alan Türkçe eÄŸitimler verilmeye baÅŸlandÄ±. ÖrneÄŸin Van’daki kurum Kuran kursuna çevrildi. Din ve dil eÄŸitiminin verildiÄŸi farklÄ± kurumlar vardÄ±r. Ancak bunlarÄ±n asÄ±l amacÄ± dil ve kültür asimilasyon olduÄŸu için kurumlarÄ± kendi fikirleri doÄŸrultusunda iÅŸletiyorlar” ifadesinde bulundu.

ASÄ°MÄ°LASYON

Bölge belediyelerine baÄŸlÄ± bulunan kadÄ±n kurumlarÄ±n çoÄŸunun ÅžÖNÄ°M’e (Åžiddet Önleme ve Ä°zleme Merkezleri) baÄŸlanarak iÅŸlevsizleÅŸtirildiÄŸini dile getiren Bayram, “KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evleri ÅžÖNÄ°M’e baÄŸlandÄ±. KadÄ±n ÅŸiddette görüyor, koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± lazÄ±m ama Türkçe bilmediÄŸi için sÄ±ÄŸÄ±nma evlerine alÄ±nmÄ±yor. Bu sistemin kadÄ±nÄ± ve toplumu her anlamda nasÄ±l asimilasyona tabi tutarak beleksizleÅŸtirdiÄŸini ortaya koyuyor. Bizim dönemimizde asla böyle bir kÄ±stas yoktu. KadÄ±nÄ±n dili, rengi, kimliÄŸi asla bir öncelik olamadÄ±, kadÄ±n ÅŸiddette görüyorsa, kapÄ±mÄ±z sonuna kadar açÄ±ktÄ±” diye konuÅŸtu.

‘DÄ°KASUM LOKAL OLDU’

KadÄ±na yönelik ÅŸiddetin azalmasÄ± ve önlenmesi için çalÄ±ÅŸma yürüten DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi KadÄ±n SorunlarÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DÄ°KASUM) isminin, Lokal adÄ± altÄ±nda deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirten Bayram, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Åžu an Sümerpark’ta iÅŸlev gören Lokal’de, kadÄ±n günleri düzenleniyor, pasta yapÄ±lÄ±yor. Düzenlenen günlere katÄ±lanlara, ‘nasÄ±l çocuk bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ev iÅŸi nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, çiçek ve takÄ± nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±’ öÄŸretiliyor. AKP iktidarÄ±nÄ±n 17 yÄ±llÄ±k kadÄ±n politikalarÄ± bu Lokallerde kendini net biçimde ortaya koyuyor.”

KADEM’E DEVREDÄ°LDÄ°

Bayram, Van GürpÄ±nar’da bulan kadÄ±n kurumundaki malzemelerin Sümeyye ErdoÄŸan’Ä±n da baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KadÄ±n Demokrasi DerneÄŸi (KADEM)’e devredildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

YERÄ°NDE YÖNETÄ°M

Özgür bir toplumun, ancak kadÄ±n bilinciyle inÅŸa edileceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Bayram, kadÄ±nÄ±n bilinçlenmesi ve iradeleÅŸmesinin aynÄ± zamanda toplumun da bilinçlenmesi olduÄŸunu söyledi. Bayram, “Biz demokratik, ekolojik ve kadÄ±n özgürlükçü bir yerel yönetimler modeliyle, demokrasinin yerinde yönetimle geliÅŸeceÄŸi inancÄ±yla yola çÄ±ktÄ±k” dedi.

KÜRT MOTÄ°FLERÄ° VE DÜÅžÜNÜRLERÄ° DE KAYYIMIN HEDEFÄ°NDEYDÄ°

Mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimlere iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar gündemdeki yerini korurken, gözler bölgede kayyÄ±m atanan yerlerde çÄ±kacak sonuçlara çevrildi. Demokratik Bölgeler Partisi’nin 78.22’lik oy oranÄ± ile rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ancak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 11 Eylül 2016 tarihinde kayyÄ±m atadÄ±ÄŸÄ± Silopi Belediyesi de bunlardan birisi.

GeçtiÄŸimiz aylarda kayyÄ±mÄ± deÄŸiÅŸen ve bugüne kadar onlarca personelin iÅŸine son verilen belediyeye, ÅŸuana kadar çok sayÄ±da AKP’ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen kiÅŸi yerleÅŸtirildi. KadÄ±n PolitikalarÄ± MüdürlüÄŸü’nün iÅŸlevsizleÅŸtirildiÄŸi belediyede, ayrÄ±ca LaleÅŸ Kültür ve Sanat Merkezi, Türkiye Gençlik VakfÄ±’na (TÜGVA) devredildi. “LaleÅŸ” kelimesini merkezin isminden çÄ±karmakla iÅŸe koyulan TÜGVA yöneticileri, Kürt kültürüne ait motifler ile Ehmedê Xanî, Cegerxwîn, Dildar, AyÅŸe Åžan ve Meryemxan gibi Kürt düÅŸünürlerin ve sanatçÄ±larÄ±nÄ±n tüm resimlerini ise indirdi.

Yerine kayyÄ±m atanan Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Seyfettin Aydemir, tüm bu yaÅŸananlarla birlikte, kayyÄ±m öncesi ve sonrasÄ± kentte yapÄ±lan icraatlar ile belediyenin ÅŸimdiki durumu hakkÄ±nda MA’ya konuÅŸtu.

‘PROJELERÄ°MÄ°ZÄ° KENDÄ°LERÄ°NÄ°NMÄ°Åž GÄ°BÄ° LANSE ETTÄ°LER’

Bugüne kadar kayyÄ±m atanan belediyenin kent için herhangi bir projeyi hayata geçirmediÄŸini kaydeden Aydemir, “Sadece bizim dönemimizdeki projelerin bir kÄ±smÄ±nÄ± tamamladÄ±lar. Bir kÄ±smÄ±nÄ± da iptal ettiler” dedi. Tamamlanan projelerin de halka kayyÄ±m projesi olarak lanse edildiÄŸini aktaran Aydemir, söz konusu durumu ÅŸöyle örneklendirdi: “Sebze Hali projesi için 5 dönüm arsa satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°halesi de hazÄ±rdÄ±. KayyÄ±m, atandÄ±ktan 5 gün sonra bütün yandaÅŸ medyayÄ± toplayarak, sanki kendi projesiymiÅŸ gibi, ‘Ä°ÅŸte kayyÄ±mÄ±n ilk icraatÄ±’ ÅŸeklinde lanse etti.”

‘KADIN POLÄ°TÄ°KALARI MÜDÜRLÜÄžÜ KAPATILDI’

Aydemir, iptal edilen projeleri ise ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Her mahalle için park projelerimiz vardÄ±. Ä°kisi iptal edildi. Cumhuriyet mahallesinde bulunan 52 dönümlük arsamÄ±zda sanayi sitesi kuracaktÄ±k. Ä°hale aÅŸamasÄ±nda iptal edildi. Yine düÄŸünler için hazÄ±rlanan salon projesi iptal edildi.” KayyÄ±mla birlikte belediyenin kültür sanat baÅŸta olmak üzere birçok kurumunun içinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Aydemir, KadÄ±n PolitikalarÄ± MüdürlüÄŸü’nün de kapatÄ±lan müdürlükler arasÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.

‘KAYYIM ATANDIÄžINDA BORÇ YOKTU!’

Belediyenin mevcut bütçesi hakkÄ±nda da konuÅŸan Aydemir, kayyÄ±mÄ±n atandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 12 buçuk milyon TL’nin belediye kasasÄ±nda olduÄŸunu ve hiçbir yere borçlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Belediyenin ÅŸuan çok ciddi anlamda borçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Aydemir, bunun nedenini, “önümüzdeki dönemde yönetimi çalÄ±ÅŸamaz hale getirmek” olarak açÄ±kladÄ±.

‘HALKLA DAHA FAZLA ORTAKLAÅžABÄ°LÄ°RDÄ°K’

Tüm bu yaÅŸananlarÄ±n önümüzdeki süreçte daha net bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Aydemir, kendilerinin de döneminde bazÄ± eksikliklerinin olduÄŸunu ifade etti. SorunlarÄ±n tespiti noktasÄ±nda yeterince çaba harcamadÄ±klarÄ±nÄ±n özeleÅŸtirisini veren Aydemir, “ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za halkÄ± katma noktasÄ±nda ciddi eksikliklerimiz oldu. SorunlarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla halkla tespit edebilir, hep birlikte çözüm noktasÄ±nda pratiÄŸe geçebilirdik. YapamadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ve eksikliklerimizi önümüzdeki dönemde halkla birlikte hayata geçirip, tamamlayacaÄŸÄ±z” dedi.

‘BU YETKÄ°YÄ° HALK BÄ°ZDEN ALABÄ°LÄ°R’

Son olarak AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, “KayyÄ±m atarÄ±z” sözlerine deÄŸinen Aydemir, ÅŸöyle devam etti: “Siyasetçiler ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z cezaevlerinde olmasÄ±nÄ± raÄŸmen halk 24 Haziran’da bizi sahiplendi. Onlara gerçeÄŸi gösterdik. Biz gücümüzü halktan almÄ±ÅŸÄ±z, bu yetkiyi halk bize veriyor. Ancak bu yetkiyi halk bizden alabilir.”

KayyÄ±mlarÄ±n yok ettiÄŸi simgelerin haritasÄ±

‘MÄ°LLETÄ°N Ä°RADESÄ°NE SAYGI GÖSTERMELÄ°LER'

Urfa'nÄ±n Halfeti Belediyesi’ne 2 yÄ±l önce atanan kayyÄ±mÄ±n hizmet üretmediÄŸini belirten ilçe halkÄ±, yerel seçimlerde iradelerine sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Halfeti’nin Cibin (Saylakkaya) mahallesinde yaÅŸayan Mustafa Demir adlÄ± yurttaÅŸ, “Son 5 aydÄ±r mahallenin yollarÄ±nÄ±n kilit taÅŸlarÄ± ile örüldüÄŸünü, ancak alt yapÄ± sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ± için tekrar bozulduÄŸunu söyledi. Mahallerinin sorunlarÄ±nÄ±n saymakla bitmeyeceÄŸini vurgulayan Demir, “DBP belediyeyi kazandÄ±ÄŸÄ±nda uzun zamandan sonra ilk defa mahalleye hizmet geldi. Ancak bu hizmetler yalnÄ±zca iki buçuk yÄ±l sürdü. Sora kayyÄ±m atandÄ±, mevcut hizmetlerde gelmemeye baÅŸladÄ± ve kaderimizle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±ldÄ±k. EÄŸer ki millet iradesi diyorlar, o zaman sandÄ±ktan çÄ±kan her sonuca saygÄ± göstermesini bilmeliler. Biz köy olarak bu seçimde oyumuzu HDP’ye vereceÄŸiz ve kayyÄ±m politikasÄ±nÄ±n bir iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸ olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Halfeti merkezde yaÅŸayan Åžakir Kaynak ise, kayyÄ±m belediyesinin hizmet verirken ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha çok AKP’ye oy çÄ±kan mahallelere hizmet götürüldüÄŸünü aktaran Kaynak, “Belediye DBP’nin elindeyken karÅŸÄ±mÄ±zda bir muhatap vardÄ±. Belediyeye girip çÄ±karken kapÄ±lar sonuna kadar bize açÄ±ktÄ±. Ne sorunumuz varsa gidip aktarÄ±yorduk. Belediye bizim sorunlarÄ±mÄ±zla ilgileniyor ve gücü yettiÄŸince sorunlarÄ±mÄ±za çözüm oluyordu” dedi.

DBP’nin büyük bir farkla belediyeyi kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kaynak, on binlerce insanÄ±n iradesinin hiçe sayÄ±larak belediyeye kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve halkÄ±nda bunu kabul etmesini beklediklerini ifade etti. KayyÄ±mÄ±n halka karÅŸÄ± Ä±rkçÄ± bir yaklaÅŸÄ±m içinde olduÄŸunu sözlerine ekleyen Kaynak, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°lçede yapÄ±lan icraatlarÄ±n tümü Ä±rkçÄ±lÄ±k kokuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, bu yüzden sandÄ±ÄŸa kendi irademizi yansÄ±tacaÄŸÄ±z.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 19:59

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