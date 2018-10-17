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Gazeteci Yasin Kobulanâ€™a dava aÃ§Ä±ldÄ±: 13 yÄ±la kadar hapsi isteniyor
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Gazeteci Yasin Kobulan hakkÄ±nda 13 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Yasin Kobulan hakkÄ±nda “Zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. SavcÄ±nÄ±n 13 yÄ±la kadar hapsini istediÄŸi Kobulan’Ä±n ilk duruÅŸmasÄ± 26 AralÄ±k’ta Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
2015 yÄ±lÄ±nda Kürt illerinde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan ihlallerin haberlerini Facebook sayfasÄ±ndan paylaÅŸan MA muhabiri Yasin Kobulan hakkÄ±nda “Zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ± ile dava açÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede Kobulan’Ä±n, “TSK tarafÄ±ndan GüneydoÄŸuda terör örgütüne yönelik operasyonlarÄ± katliam ÅŸeklinde göstererek ve terör örgütünün ÅŸiddet içerikli eylemlerini meÅŸru gösterecek ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±” iddia edildi. Kobulan’Ä±n ilk duruÅŸmasÄ± 26 AralÄ±k’ta Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:09