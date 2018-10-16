EMEP aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yayÄ±nlayan gazeteciler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

AydÄ±n'da Emek Partisi'nin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapan gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AydÄ±n'da Emek Partisi (EMEP) Didim Ä°lçe Örgütünün basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± haber yapan ve yayÄ±nlayan gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸma avukatlarÄ±n ek süre talebi üzerine Ocak 2019’a bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruÅŸmada gazetecilerle birlikte yargÄ±lanan Emek Partisi Didim Ä°lçe BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Temiz ve avukatÄ± Nihat Toktay, Didim Özgürses Gazetesi sahibi Mustafa ÖÄŸe ve avukatÄ± Ali Ä°hsan Aktimur, Mavi Didim Gazetesi Muhabirleri Ergün Korkmaz ve Erdem Özden hazÄ±r bulundu.

Bir saat geç baÅŸlayan duruÅŸma, mahkeme hakimi izinli olduÄŸu için baÅŸka bir hakim tarafÄ±ndan sürdürüldü.

DuruÅŸmada savunma yapan Mustafa Öge, yapÄ±lan suçlamayÄ± kabul etmediÄŸini belirterek, “Ben Didim Özgürses gazetesinin sahibi ve muhabiriyim, Gazetede yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±m basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± elbette inceledim. BaÅŸka partilerin de basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± haber yaptÄ±ÄŸÄ±m ve yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±m için bunun suç olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum. Halen Emek Partisi ve tüm partilerin basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± yayÄ±nlamaya devam ediyorum. Gazeteci olarak tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mdan kuÅŸku duyulmasÄ±na engel olmak için tüm partilerin basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± yayÄ±nlamak zorundayÄ±m. Bu sebeple piÅŸman deÄŸilim. Suç iÅŸleme kastÄ±m bulunmamaktadÄ±r. Beraatimi istiyorum” dedi.

Avukat Nihat Toktay dosyanÄ±n tekemmüm ettiÄŸini belirterek savunma için süre istedi. Avukat Ali Ä°hsan Aktimur da esasa iliÅŸkin beyanda bulunmak için süre istediÄŸi belirtti.

DuruÅŸma Hakimi, avukatlarÄ±n talepleri üzerine davanÄ±n bir sonraki duruÅŸmasÄ±nÄ±n 25 Ocak 2019 günü Saat 10.50’ye bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:09

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