Trakya Üniversitesi'nde 6 milyonluk tıbbi malzeme kayıp!

Sayıştay Raporunda Trakya Üniversitesinde tüketilmediği halde tüketilmiş gibi gösterilen 6 milyon liralık ilaç ve medikal ürünler tespit edildi.

Trakya Üniversitesi'nde 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda tüketilmediği halde tüketilmiş gibi gösterilen ilaç ve medikal ürünler tespit edildi. Ürünlerin değeri ise 6 milyon 611 TL...

Duvar gazetesinden Hacı Bişkin haberine göre, Trakya Üniversitesi’nde tüketilmediği halde tüketim nedeniyle kayıtlardan çıkarılan ilaç ve medikal malzemeler tespit edildi. Sayıştay Denetim Raporu’nda üniversitedeki bu kayıplar için, “malzeme hesabında kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarlarının gerçeği yansıtmadığı” ifadesine yer verildi.

Satıştay Raporunda 6 milyon değerindeki ilaç ve medikallerin tüketim gibi gösterildiği ancak tüketilmediği halde tüketilmiş gibi gösterilen ilaç ve medikal ürünlerin toplam değerinin ise 6 milyon 611 TL olduğu belirtildi.

Sayıştay'ın “Hesabın gerçeği yansıtmadığını ve harcama yetkilisinin kayıtların saydam ve erişebilirlik şekilde tutulması zorunluluğunu tam olarak yerine getirmediğini göstermekte.” ifadelerini kullandığı raporda mevzuata aykırı ek ödeme yapıldığı da belirtildi.

‘MEVZUATA AYKIRI EK ÖDEME YAPILDI…’

Raporda üniversitenin mevzuata aykırı olarak ek ödeme hesaplaması yapması durumuna ilişkin de “Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından mevzuata aykırı ek ödeme hesaplaması yapılmaktadır. Personele doğru ödeme yapılmakla birlikte Hazine’ye ödenen veya ödenmesi gereken tutarlarda hatalar bulunmaktadır. Aynı zamanda döner sermaye katkı payı hiç hesaplanmayan (raporlu, izinli vb.) personele 375 sayılı KHK’nın ek 9’uncu maddesine göre yapılacak ek ödemelerin personelin maaşlarının ödendiği bütçelerden yapılması ilgili KHK’da belirtilmektedir. Bu nedenle yukarıda zikredilen personelin ek ödemelerinin aylıkları hangi bütçeden ödeniyor ise o bütçeden yapılması uygun olacaktır.” tespitlerine yer verildi.

Rapora hastanenin verdiği yanıt ise “İlgili sorunların çözümü için kurumumuz rapordaki öneri doğrultusunda hareket ederek Mayıs 2018 dönemine ait döner sermaye dağıtımında, ek ödemenin net tutar üzerinden hesaplanması konusunda düzenlemeler yapma yönünde karar almıştır. Bu şekilde personel gelirinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Hazine’ye gönderilecek tutardaki hata giderilmiş olacaktır.” oldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 09:34

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