Sabih KanadoÄŸlu: Gizli tanÄ±k olayÄ± vÃ¼cuda giren kÃ¶tÃ¼ bir virÃ¼s

YargÄ±tay Onursal BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sabih KanadoÄŸlu, ABD'li rahip Brunson davasÄ±ndaki gizli tanÄ±k olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

YargÄ±tay Onursal Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sabih KanadoÄŸlu, Brunson davasÄ±na ve Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Seyhan AvÅŸar'Ä±n haberine göre KanadoÄŸlu, gizli tanÄ±k uygulamasÄ±nÄ±n bu konuda düzenlenen kanunla vücuda giren kötü bir virüs olduÄŸunu belirtti.

KanadoÄŸlu, “Gizli tanÄ±k olayÄ± evrensel ceza hukukunda da var. Ancak gizli tanÄ±klarÄ±n kötüye kullanÄ±lmasÄ± onlarda önleniyor. Türkiye’de ise gizli tanÄ±klar belirli davalar için hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ durumda. Bizler bunu Ergenekon ve Balyoz gibi önemli davalarda gördük” dedi. Brunson’Ä±n davasÄ±nda verilen kararÄ± da deÄŸerlendiren KanadoÄŸlu, “Dosya hakkÄ±nda bir bilgimiz yok. KanÄ±tlar neler? Ä°ddia ile verilen karar arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bilmeden karar yürütebilmemiz mümkün deÄŸil. 3 yÄ±l ceza verdiler kendisine, içerde de yaklaÅŸÄ±k 24 ay kalmÄ±ÅŸ. BÄ±rakalÄ±m ABD’ye gitsin denildi. ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ±, ‘Çok çaba sarf ettik’ sözleri çok kiÅŸinin ve benimde yüreÄŸimi acÄ±ttÄ±. Her ÅŸey ortada.”

'DEMOKRASÄ° VE Ä°NSAN HAKLARININ ASKIYA ALINDIÄžI BÄ°R ÜLKEDE HERKES TEHLÄ°KEDE'

KayÄ±p gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± meselesine de deÄŸinen KanadoÄŸlu, Türkiye’nin konsolosluk çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek ve konsolosluÄŸu kapatarak oraya girip inceleme yapabileceÄŸini belirterek “Türkiye ÅŸu anki iliÅŸkilerini bozmamak için, uygun bir ÅŸekilde hareket ediyor. Bu nedenle konsolosluÄŸa gireyim de inceleme yapayÄ±m diyemez” dedi. Bir gazetecinin ortadan kaybolmasÄ± olayÄ±nÄ±n ancak demokratik olmayan ülkelerde olabileceÄŸini aktaran KanadoÄŸlu, demokrasi ve insan haklarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir ülkede sadece gazetecilerin deÄŸil, tüm yurttaÅŸlarÄ±n hayatÄ±nÄ±n tehlikede olduÄŸunu belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 08:52

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