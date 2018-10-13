ErdoÄŸan: CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerini inÅŸallah Hazineye devredeceÄŸiz

ErdoÄŸan: Bu sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±, bir an Ã¶nce Meclisimizden bu dÃ¼zenleme geÃ§ecek ve ardÄ±ndan da hazinemize Ä°ÅŸ BankasÄ± bunu Ã¶deyecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki Toplu AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni'nde konuÅŸuyor. ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda CHP'ye yüklendi, "EÄŸer teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlardan kalkÄ±p da belediye baÅŸkan adayÄ± yapanlar çÄ±kacak olursa bilsinler ki ÅŸu anda kayyÄ±m atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynÄ± ilkeyi Türk hukuk sisteminde iÅŸleteceÄŸiz" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* "Ä°dlib'de elde ettiÄŸimiz insani ve stratejik baÅŸarÄ±dan dolayÄ± tüm dünya bizi kutladÄ±. Anamuhalefet bu konuda bir söz edebildi mi? Etmez."

* "Son 17 yÄ±ldÄ±r ülkemizdeki anamuhalefet partisinin en büyük baÅŸarÄ±sÄ±, 'Her evden bir oy' diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclise sokmak."

*" EÄŸer teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlardan kalkÄ±p da belediye baÅŸkan adayÄ± yapanlar çÄ±kacak olursa bilsinler ki ÅŸu anda kayyÄ±m atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynÄ± ilkeyi Türk hukuk sisteminde iÅŸleteceÄŸiz."

* "(CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ±ndaki hissesi) Ä°nÅŸallah Meclisten bunu çÄ±karacaÄŸÄ±z ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini saÄŸlayacaÄŸÄ±z.”

* "CHP seçmeni nezdinde bile itibarlarÄ± kalmadÄ±. Ya politikalarÄ±nÄ± ve üsluplarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek ya da siyaset arÅŸivinin tozlu raflarÄ±ndaki yerlerini alacaklar."

* "Merak ediyorum, hani KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na davalar açtÄ±m ya, kazandÄ±ÄŸÄ±m davalarda acaba ödenen paralarÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasÄ±ndan mÄ± ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve açÄ±klamaya davet ediyorum."

* "Bu süreç baÅŸladÄ±, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardÄ±ndan da hazinemize Ä°ÅŸ BankasÄ± bunu ödeyecek."

* FETÖ içinde kalanlar ister babamÄ±z ister evladÄ±mÄ±z ister kardeÅŸimiz olsun, kusura bakmasÄ±nlar canlarÄ±nÄ±zÄ± yakarÄ±z. Hukuk neyse uygularÄ±z." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 15:34

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