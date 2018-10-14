14 Ekim 2018 02:41
Son Düzenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 14:53

Şair Arife Kalender: Şair kendisini sözcük sözcük dağıtandır

Şair Arife Kalender, 'Yağmur Sandım Kendimi' isimli şiir diğeri ise 'Herkesin Karanlığı' isimli öykü kitapları üzerine konuştu.

Şair Arife Kalender: Şair kendisini sözcük sözcük dağıtandır

Fotoğraf: Kadir İncesu

    • Paylaş

    İsmail AFACAN
    İstanbul

    Arife Kalender’i şair kimliğiyle tanıyoruz. Ama sadece şair değil aynı zamanda öykü ve inceleme yazarı... Edebiyatın birçok alanında üretim yapan Kalender; son zamanlarda yayınlanan iki kitabıyla karşımıza çıktı. Biri “Yağmur Sandım Kendimi” isimli şiir diğeri ise “Herkesin Karanlığı” isimli öykü kitaplarıyla...

    Arife Kalender’le yeni kitapları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Şiirden taşanlarla öykü yazdığını söyleyen Kalender, “Yıllarca şiirin ne olduğunu araştırmasam, ne olmadığını görmesem öyküye hiç başlamazdım” dedi. Şairliğe dair ise şu tanımlamayı yapıyor: “Şair kendisini sözcük sözcük dağıtandır”. Söz şairde...

    -Yeni şiir kitabınızın adı “Yağmur Sandım Kendimi”. Yağmur sizin için ne ifade ediyor?

    “Yağmur” çok çağrışımlı bir sözcük. Bana göre: Bolluk, bereket, can veren anlamlarını içerdiği gibi, doğadaki oluşum süreci de bir hayli incelikli. Birden gökten boşalmıyor yani…Tek bir damlaya dönüşerek yere düşmesinin gerisinde onlarca oluşum, bileşim ve ayrışma var. Bir şiirin yazılma aşamasında da bu ayrıntıları görmek olası. İlkin söz kendisine bir madde (gerçek) bulacak; bu madde (şiirin gerçeği) yerini, zamanını, başka oluşumlarla bağını kuracak, içindeki yüke göre biçimini ayarlayacak sonra da şiir olarak okunacak… Kitabın adındaki göndermeden hareketle, yağmur nasıl ki yoğunlaşmış haliyle tüm dünyaya ve insanlığa yağıyorsa, şiir de yaşamların toplamı ve yoğunlaşması olarak dil aracılığıyla insanlığa yağıyor. Bir söyleşide: “Şair kendisini sözcük sözcük dağıtandır” demiştim. Her şiirde biraz ben, çoğu ötekiler olduğuna göre; elli yıla yakın süredir şiirin içinde yaşayan birisi olarak azar azar ömrümü şiir aracılığıyla yağdırmışım demek ki…

    -Şiir kitabınız nasıl oluştu? Yaratım sürecini öğrenebilir miyiz?

    Şiir yıllardır yaşantımda ilk sırada. İçimin büyük bölümünde yalnızca şiir düşünen, çalışan, düzelten, okuyan bir kadın var. Bir yanım annelik, ev kadınlığı v.b. görünen kimliğiyle iş yaparken, şair yanım illa ‘şu şiiri düzelt, bu temayı işle, bunu böyle yaz’ diyor. Şiir benim eğlencem, beslenmem, umutlarım, hüzünlerim, direniş biçimim. Böyle olunca da şiirlerin ortaya çıkması, kitaplaşması kaçınılmaz oluyor. Şiirden başka dünya bilmiyorum.

    -Şiirlerinizde geçmişle bir diyalog içindesiniz. Özellikle “Zaman evinde uğultular” bölümünde. Neden geçmişle diyalog... 

    “Zaman ve ölüm” temaları hemen hemen tüm şairlerin el attığı temalar. Özellikle M.C.Anday’ın. Yıllar biriktikçe insan yaşamın dibini daha net görmeye başlıyor ve çoğu şeyin yanıtı “Hiç”likle sonlanıyor. Ayrıca şiir için de geçtiğimiz yollarda çok malzeme var. Çocukluk hazinesinden tutun da gençlik fırtınasına kadar. Beni de çeken bunlar olmalı…

    -“Üvey ülke çocuğu” ve “Haziran Çocukları” şiirleriniz okuru “Gezi” günlerine götürüyor. Neler söylemek istersiniz?

    Yoksulluk bir bakıma ‘üvey’ olmak anlamına da geliyor. Yalnız Gezi’de değil, birçok toplumsal olaylarda gencecik çocukların öldürülmesi hâlâ en taze yaralarımız. Şiir biraz da bu acılara bakmaz mı?

     -Yakın bir zamanda ikinci öykü kitabınız okurlarla buluştu: “Herkesin Karanlığı”.  Okur kitapta nelerle karşılaşacak kısaca değinir misiniz?

    Şiirlerim gibi öykülerim de, gerçeklerden ve düşselden yola çıkar. Bir olguyu kuru kuruya vermekten yana değilim. Öykülerimin bir kısmını yıllar önce; şiirlerden dinlenmek, ayrı bir soluk almak amacıyla yazmıştım. Düzenlemeler yaptım. Bu kitaptaki ‘karanlık’ hepimizin karanlığı ve 5 bölümlük. Her birinde karanlığın bir parçası veriliyor. Ayrıca yaşamlarımızı kıskaca alan teknolojiden tutun da, şablonlaştırılmış aşkların dışındaki kadın erkek ilişkilerine, bedensiz ve derin aşklara yelken açıyor. Görünenin ötesindekileri beriye çekmeye çalıştım.    

    ‘ŞİİRDEN TAŞANLARI YAZDIM’

    -Daha çok şair kimliğinizle tanınıyorsunuz. Bir şair için öykü yazmak nasıl bir duygu...

    Evet. Şiir benim her zaman önceliğim oldu, olacak. Doğrusu öykü kitaplarımı hazırlarken “Şair, öykücü” ifadeleri ürkütmedi değil. Çünkü ben kendimi hâlâ öykü yazarı olarak benimsemiyorum. Şair olmak nasıl ki emek ve zaman istiyorsa, öykü yazarı olmak da aynı şey. İlk öykü kitabım 2017 Türkân Saylan Ödülü’ne değer görülmüştü. Elbette mutlu oldum. “Herkesin Karanlığı” da şimdiden olumlu eleştiriler alıyor. Ama benim asıl uğraş alanım şiir ve kendimi en rahat şiirle ifade ettiğime inanıyorum.

    Niye öykü? Yıllar önce beni çok etkileyen bir hikâyeyi şiirleştirmeye çalıştım. Olmadı, olmuyor. Çünkü şiirin yapısı, alanı, dili öyküden farklı. Şiir olamadı ve öykü olmak istedi. Her yazı türü, yazarına ne olacağını söyler. Birisi beni şiir, öteki roman, beriki deneme, öykü olarak yaz der. Biçimlerini, dilini kendileri belirler. Yıllarca edebiyatın okur ve yazarı olunca ‘yazının bildirisini’ almak zor olmuyor. Ben de “beni öykü olarak yaz” diyenleri öykü olarak yazdım, yani şiirden taşanları…

    -Şiirle öykü arasındaki sınırı nasıl çiziyorsunuz?

    ‘Şiirde öykü, öyküde şiir’ her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Şairlerin düz yazılarında şiirimsilerin olması kaçınılmaz, ama dozunu iyi ayarlamak gerektiğine inanıyorum. Şiir bir kelebek gibi tüm zamanlara, yaşamlara, duygu ve algılara aynı şiirde dokunarak geçerken; öykü ipuçları vermek, yer ve zaman göstermek en azından yaşamın bir yerini işaretlemek durumunda bana göre. Şiire oranla yeri, dili ve diyeceği daha çok. Dil dokusu daha seyrek. Şiir bir damla su gibi yaşamın yoğunlaştırılmış hali. Hem saydam, hem kısa hem yansıtıcı…Yıllarca şiirin ne olduğunu araştırmasam, ne olmadığını görmesem öyküye hiç başlamazdım. Şiirde sesimi bulduktan sonra öykü yazmam daha rahat oldu.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çin’de dijital ekonomi ve sosyal kredi sistemi
    SONRAKİ HABER

    Leyla Güven açlık grevi eylemine sonlandırmıyor
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Eli silah tutma çağındaki Suriyeliler’

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kulüpler satılacak, dertler bitecek mi?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Zeytinyağı Müzesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Leyla Güven açlık grevi eylemine sonlandırmıyor
    Leyla Güven açlık grevi eylemine sonlandırmıyor

    68 gündür sürdürdüğü açlık grevi eylemine devam edeceğini belirten Leyla Güven: Kimse bizden bu görüşme ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin

    Motorin ve benzine yine zam!
    Motorin ve benzine yine zam!

    Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'ye sert mesaj verdi. Mesaja Ankara'dan da tepki gösterildi.

    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”
    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”

    HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, akciğer hastalarının üç haftada bir almak zorunda oldukları ilacı SGK’nin neden ödenmediğini sordu.

    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu
    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu

    Umut Vakfı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” 2018 Raporu’na göre sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış yaşandı.

    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor
    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor

    HDK, 9. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede seçim için demokrasi güçlerinin birleşmesi çağrısı yapıldı.

    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor
    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor

    68 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek amacıyla Sebahat Tuncel ile Selma Irmak süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. 

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı 15 dakikalık görüşmenin tecridin sonlanması anlamına gelmediğini söyledi.

    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı
    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı

    Alsancak Elektrik Fabrikası için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi yeniden satış istedi.

    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi
    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi

    Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Mehtap Toptaş ve ailesi, eskiden birlikte çalıştığı Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Sarıkoca’nın saldırısına uğradı.

    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dolar haftaya hızlı yükselişle başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı

    TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daraldı.

    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor
    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor

    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Suriye'de yaşanan sürecin geldiği noktanın telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı
    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı

    "Orman morman kesiyor, atıyor" diyerek çevreye zarar veren şirketleri eleştiren Erdoğan, çevreye zarar verdiği mahkemece kesinleşen fabrikayı açtı.

    Zimbabve'de işçiler greve gitti
    Zimbabve'de işçiler greve gitti

    Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Zimbabve Sendikalar Kongresi Başkanı Mutasa: Hükümet ekonomiyi düzeltmeli

    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri
    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri

    8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından istismar edildi. İdare, öğretmenin tarafında oldu, baba işten atıldı, annenin kanser tedavisi risk altında!

    GÜNCELLENDİ
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

    Gözaltına alınan Palu ailesinden 4 kişi ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael tutuklanmıştı. Cinsel istismar iddiası araştırılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

    Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama
    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, grip olan hasta sayılarında artış görüldüğü ve bu artışın devam edebileceği belirtildi.

    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!
    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!

    Muğla Yatağan'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı mescide traverten taşlar döşendi, demir doğrama takıldı.

    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek
    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

    Emeklilikte yaşa takılanların gözleri, yasalaşırsa mağduriyetlerini giderecek teklifin görüşüleceği Meclis'te.

    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi
    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

    Cem Yılmaz’a tekelleşen sinema salonlarına alternatif olarak amfilerde film gösterimi yapma teklifinde bulunan ODTÜ Sinema Topluluğu açlıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylemler üzerine "İZENERJİ'de itirazımızı geri çekeceğiz" dedi.

    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?
    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?

    Uygulama başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine plastik poşet tüketimini azalttı. Ancak çevre ve iklim sorunları devam ediyor.