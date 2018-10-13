NeÅŸeli GÃ¼nler'in turÅŸucusundan, turÅŸu kurmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±

NeÅŸeli GÃ¼nler filmine ev sahipliÄŸi yapan turÅŸucu, 'TurÅŸu limonla mÄ± kurulur sirkeyle mi?' sorusunu yanÄ±tladÄ±, turÅŸu kurmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

KÄ±ÅŸ sofralarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kaynaÄŸÄ± turÅŸu yapÄ±mÄ±nÄ±n püf noktasÄ±, oranÄ±na göre kaya tuzu miktarÄ±nÄ± doÄŸru kullanmak ve fermantasyon (mayalanma) süresini tamamladÄ±ktan sonra açmakta saklÄ±.

SaÄŸlÄ±k kaynaÄŸÄ± turÅŸu, kÄ±ÅŸ sofralarÄ±ndaki yerini almaya baÅŸladÄ±. Pazardan itinayla seçilen taze sebzelerin turÅŸuya dönüÅŸüm aÅŸamasÄ±, yine aynÄ± soruyu akÄ±llara getiriyor: "Limon mu? Sirke mi?"

Türk sinemasÄ±nÄ±n unutulmaz "NeÅŸeli Günler" filminden hemen hemen herkesin aÅŸina olduÄŸu "sirke" ve "limon" tartÄ±ÅŸmasÄ± devam etse de uzmanÄ±na göre, sirke ve limonun turÅŸuya aromadan baÅŸka bir katkÄ±sÄ± bulunmuyor. Her sebze, fermantasyon sürecini kendi özelliÄŸine göre tamamlÄ±yor.

"NeÅŸeli Günler" filmine ev sahipliÄŸi yapan Asri TurÅŸucu'nun üçüncü kuÅŸak temsilcilerinden Kaan Baran Güreler, kolay turÅŸu kurmanÄ±n püf noktalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

TURÅžU KURARKEN YAPILAN HATALAR

TurÅŸu hazÄ±rlanÄ±rken yapÄ±lan hatalara deÄŸinen Güreler, ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"En çok yapÄ±lan iki hatadan biri, kaya tuzunu az koymak. Kaya tuzunu az koyduÄŸumuz için turÅŸu her zaman yumuÅŸak oluyor. DiÄŸeri ise turÅŸunun sürekli, 'oldu mu?' diye açÄ±lÄ±p bakÄ±lmasÄ±. TurÅŸu bu nedenle fermantasyonunu tamamlayamÄ±yor. Her açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda o fermantasyon duruyor. Bir daha baÅŸlamasÄ± için, aynÄ± süreyi beklemek gerekiyor."

TÜRLÜ KURMAYIN, TURÅžULARI TEK TEK KURUN

TurÅŸu kurarken her 10 kilogram için 2 kilogram kaya tuzu kullanÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye eden Güreler, "Lahanaysa 3 hafta, salatalÄ±ksa 4 hafta, biberse 2 ay bekleyin. Türlü kurmayÄ±n, turÅŸularÄ±nÄ±zÄ± tek tek kurun. Çünkü sebzelerin deÄŸiÅŸik bekleme süreci olduÄŸu için birisi oluyor, diÄŸeri olmuyor. Fazla karÄ±ÅŸtÄ±rmaya gerek yok. Limon, sirke, dere otu koymak fermantasyonu hÄ±zlandÄ±rÄ±yor ve turÅŸu eriyor. O yüzden daha sade tariflerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye ediyorum." dedi.

SÄ°RKE, TURÅžUYU ERÄ°TÄ°YOR

TurÅŸularÄ±nÄ± kurarken genellikle limon kullandÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Güreler, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"TurÅŸu, sirkeyle daha kötü oluyor diye bir iddiamÄ±z yok. Limondan yapmamÄ±zÄ±n tek amacÄ± sirke bir süre sonra turÅŸuyu eritiyor. Biz yÄ±lda 50 ton ürün hazÄ±rlÄ±yoruz. Bu ürünün haziran ayÄ±na kadar dayanmasÄ± gerekiyor. Çok fazla limon koyarsak yine eriyor. DeÄŸiÅŸik bir oran. Evde turÅŸu yapanlar sirkeden de yapabilir. Çünkü az miktarda yapÄ±lÄ±yor. Erimeden tüketiliyor. Bunun tartÄ±ÅŸmasÄ± aslÄ±nda tamamen damak tadÄ±dÄ±r. Birisi iyi, birisi kötü deÄŸil. Ama sirke daha keskin ve aÄŸÄ±r oluyor. Limon ise daha hafif, daha yenilenebilir bir kÄ±vamda oluyor."

Ürünlerinin yüzde 30'unu sadece su ve kaya tuzu kullanarak hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Güreler, "Ürünün kendi içinde bir asit oranÄ± ve aromasÄ± var. Ürün, kaya tuzu ile fermantasyonunu çok kolay bir ÅŸekilde tamamlayabiliyor. Ne kadar çok karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsanÄ±z, ürünün genetiÄŸi ve fermantasyonu ile oynuyorsunuz." dedi.

SUYUN KÄ°REÇ ORANI YÜZDE 10-20 OLMALI

TurÅŸu kurulurken suyun da önemli bir faktör olduÄŸunu belirten Güreler, "Biz turÅŸularÄ±mÄ±zÄ± Bursa'daki daÄŸdan gelen su ile hazÄ±rlÄ±yoruz. KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z suyun içinde bulunan yüzde 10-20 oranÄ±ndaki kireç turÅŸunun çÄ±tÄ±r çÄ±tÄ±r olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Musluk suyu bir gün evde bekletilirse, aynÄ± oranÄ± yakalayabilirler" diye konuÅŸtu.

EVDE TURÅžU NASIL KURULUR?

TurÅŸu kurmaya salamura suyunun hazÄ±rlanmasÄ±yla baÅŸlanÄ±yor. Salamura için kullanÄ±lan musluk suyunun en az bir gece dinlendirilmesi gerekiyor. 2 kilogram hazÄ±rlanacak turÅŸu için 200 gram ince kaya tuzu kullanÄ±lÄ±yor. Kaya tuzu, bir gece dinlendirilen suyun içinde iyice eritiliyor. Kaya tuzu ne kadar fazla kullanÄ±lÄ±rsa, turÅŸunun yumuÅŸama ihtimali o kadar azalÄ±yor. TurÅŸular kavanoza arada boÅŸluk kalmayacak ÅŸekilde dizilirken, arzu edilmesi halinde bir limon dilimlenerek aralara yerleÅŸtirilebiliyor. Ä°stenirse 5-6 diÅŸ sarÄ±msak, nohut, kereviz, maydanoz da turÅŸuya eklenebiliyor. Fakat bu ilaveler, turÅŸunun fermantasyonuna bir etki etmiyor, yalnÄ±zca farklÄ± bir aroma saÄŸlÄ±yor. Bir baÅŸka püf noktasÄ± ise turÅŸu kavanozunun kapaÄŸÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ca kapatÄ±lmasÄ±. Aksi takdirde oluÅŸan boÅŸluk, hava yapan turÅŸuda yumuÅŸamaya yol açÄ±yor. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 13:04

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