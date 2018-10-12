Åžeker fabrikalarÄ± parselleri satÄ±lÄ±yor!

TÃ¼rkiye Åžeker FabrikalarÄ±nÄ±n toplam 55 bin metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 16 parÃ§a gayri menkulÃ¼ de 8 ayrÄ± ilde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

On dört ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n ayrÄ± ayrÄ± özelleÅŸtirmelerinin ardÄ±ndan Türkiye Åžeker FabrikalarÄ±nÄ±n toplam 55 bin metrekare büyüklüÄŸündeki 16 parça gayri menkulü de 8 ayrÄ± ilde satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lÄ±yor.

Daha önce de kamuya ait olan Ä°lbank, DSÄ°, SGK, TCDD gibi kurumlarÄ±n gayri menkullerinin satÄ±ÅŸa çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÄ± Ankara Åžubesi uygulamayÄ± eleÅŸtirerek ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Yine bu süreçler dahilinde Türkiye Åžeker FabrikalarÄ±nÄ±n da içinde bulunduÄŸu birçok fabrika satÄ±larak hem halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na hem de toplumsal üretimin bel kemiÄŸi olan üretim politikalarÄ±na bir kere daha darbe vurulmuÅŸtu. O dönemde de halkÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmek için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamalarda söz konusu fabrikalarÄ±n ardÄ±ndan bu parsellerinin de satÄ±lacaÄŸÄ± konusunda uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. ‘Yerli ve milli’ deÄŸer tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gündemde olduÄŸu bir zamanda, gerçek yerli ve milli deÄŸerlerimizi satÄ±ÅŸa çÄ±kararak üreten bir ekonomiden uzak, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir yapÄ±yÄ± daha da güçlendiren bu anlayÄ±ÅŸ, kabul edilemez”. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:44

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