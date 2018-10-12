â€˜TutarlÄ± tarÄ±m politikasÄ± izlenmezse TÃ¼rkiyeâ€™yi kÄ±tlÄ±k bekliyorâ€™

CHP Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu, hÃ¼kÃ¼metin tarÄ±m politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek â€˜kÄ±tlÄ±kâ€™ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu, her ürün için nitelikli ve tutarlÄ± tarÄ±m politikasÄ± izlenmemesi halinde Türkiye'yi kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n beklediÄŸini bildirdi.

GaytancÄ±oÄŸlu, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kiÅŸi baÅŸÄ±na 7-8 kilogram pirinç tüketildiÄŸini, Türkiye'nin çeltikte kendine yetmediÄŸini, ithalat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tüketimin yaklaÅŸÄ±k yüzde 30'unun ithal ürünlerden oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

Edirne'nin, Türkiye çeltik üretiminin yüzde 60'Ä±nÄ± tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GaytancÄ±oÄŸlu, Ergene Nehri'nin kirliliÄŸi nedeniyle bölgede çeltik ekiminin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ithalatÄ±n artmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini anlattÄ±.

GaytancÄ±oÄŸlu, TMO'nun, çeltikteki düÅŸük fiyatlar karÅŸÄ±sÄ±nda piyasaya müdahale etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Çeltik üretiminin zorluÄŸuna deÄŸinen GaytancÄ±oÄŸlu, bunun yanÄ± sÄ±ra pirinç haline gelene kadar ciddi anlamda girdi; akaryakÄ±t, gübre, iÅŸ gücü kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GaytancÄ±oÄŸlu, “Maliyeti 2 bin 200 olan bir üründe neden üreticinin alÄ±n terinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± görünmek istenmez? Temel gÄ±da maddelerinde neden böyle yapÄ±yorsunuz, neden sürekli ithalatçÄ± ülke konumuna geliyoruz, neden Türkiye'nin üretim potansiyelini harekete geçirmiyorsunuz?” diye sordu.

AKP'nin tüm ürünlerde sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mÄ±sÄ±r, arpa, buÄŸday, tütün, soya, yaÄŸlÄ± tohum bitkilerinin ithal edildiÄŸini vurgulayan GaytancÄ±oÄŸlu, “Neden çiftçiye daha fazla destek vermeyi düÅŸünmez? Çeltikte 10 kuruÅŸ destekleme var. Neden bu 40 kuruÅŸa çÄ±kartÄ±lmÄ±yor? TarÄ±msal kredilerde niye yapÄ±landÄ±rma söz konusu deÄŸil? Çiftçinin bankalara borcunu yapÄ±landÄ±rmayÄ± düÅŸünüyor musunuz? Bankalara borçlarÄ±nÄ±n faizini silmeyi düÅŸünüyor musunuz?” diye konuÅŸtu.

Her ürün için nitelikli ve tutarlÄ± tarÄ±m politikasÄ± izlenmemesi halinde Türkiye'yi kÄ±tlÄ±k beklediÄŸini belirten GaytancÄ±oÄŸlu, Türkiye'de yetiÅŸmesi mümkün olan bütün tarÄ±m ürünlerinde ithalatÄ±n durdurulmasÄ± gerektiÄŸini sözlerine ekledi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:09

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