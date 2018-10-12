Malatya'da öğrenci yurdunun TÜGVA'ya devredileceği iddia ediliyor

Malatya'daki Hekimhan öğrenci yurdunun Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) devrileceği iddia ediliyor.

Turgut Özal Üniversitesi’ne devredilen Hekimhan öğrenci yurdunun şimdi de üniversite tarafından Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) veya başka bir vakıfa devredileceği iddia ediliyor. Yurdun TÜGVA'ya devredileceği iddiasını gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “KYK üniversiteye, üniversite TÜGVA’ya yurt devretmeye çalışıyor. Olan okumak için Hekimhan’a gelen yüzlerce öğrenciye oluyor” dedi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan KYK yurdunun öğrencisi olmadığı gerekçesiyle kapatılarak Turgıt Özal Üniversitesi'ne devrediliği gündeme gelmişti. 115 öğrencisi bulunan yurtta yaz dönemi gerekçesiyle kayıtların silinmesi ve 2 öğrencinin yurtta kalması tepkilere neden olmuştu. Ancak üniversite rektörü Aysun Bay Karabulut'un kendisini ziyaret eden TÜGVA Malatya İl Temsilcisine meslek yüksek okulu ve öğrenci yurdunu gezdirmesi, “Yurt TÜGVA'ya mı devrediliyor” sorusunu akıllara getirdi.

AĞBABA: 'REKTÖRÜN İLK İCRAATI TÜGVA'YA YURT GEZDİRMEK'

Öğrenci yurdunun TÜGVA'ya devredileceği iddiasını gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Öğrencilere ‘yaz aylarında para vermemek için kayıt sildirin’ deyip, sonrasında da öğrenci sayısı yetersiz diye yurt kapatmak şark kurnazlığından başka bir şey değildir. 100'e yakın öğrencinin kaldığı yurda şimdilik Hekimhan Belediyesi hizmet veriyor. KYK’nın kapattığı, Hekimhan’daki yurdu devralan Turgut Özal Üniversitesi de bu işi beceremeyecek gibi görünüyor. Yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörünün geçtiğimiz günlerde yurt ve MYO’na yaptığı ziyarette yanına TÜGVA Malatya İl Temsilcisini de alması üniversitenin yurdu devretmek için vakıf arayışına girdiğinin kanıtı. Rektör Cumhurbaşkanına ahde vefasını göstermiş. Koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı, kendisini rektör atayan Cumhurbaşkanının çocuklarının yönetimde olduğu TÜGVA’ya yurt gezdirmek olmuş. Üniversite açmakla övünen AKP Milletvekilleri bir yurt sorununu çözmekten bile acizler. KYK üniversiteye, üniversite TÜGVA’ya yurt devretmeye çalışıyor. Olan okumak için Hekimhan’a gelen yüzlerce öğrenciye oluyor” dedi. Ağbaba, yurdun TÜGVA’ya devredilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına bir de soru önergesi verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:04

www.evrensel.net