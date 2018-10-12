Ä°nsansÄ± robot Atlas engelli parkurda sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±

Boston Dynamics, insansÄ± robotlarÄ± Atlas’Ä±n parkur koÅŸusu yaparkenki görüntülerini yayÄ±nladÄ±. Görüntülerde Atlas, bir kütüÄŸün üzerinden atladÄ±ktan sonra hÄ±zÄ±nÄ± kesmeden çapraz olarak yerleÅŸtirilmiÅŸ birbirinden 40’ar santimetre yüksek olan basamaklarÄ± atlayarak çÄ±kÄ±yor.

Boston Dynamics tarafÄ±ndan ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Ä°leri AraÅŸtÄ±rma Projeleri AjansÄ± (DARPA) gözetiminde arama ve kurtarma operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lmak üzere geliÅŸtirilen Atlas insansÄ± robotlarÄ±n en geliÅŸkin örneklerinden biri. 1,5 metre boya ve 75 kilogramlÄ±k aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olan Atlas’Ä±n arama kurtarma operasyonlarÄ±nda insanlarÄ±n giremediÄŸi ortamlarda vanalarÄ± kapatmaktan kapÄ±larÄ± açmaya çeÅŸitli iÅŸlerde kullanÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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