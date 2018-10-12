'Taksi' genelgesi: KÄ±sa mesafe, gÃ¼zergah uzatma, yÃ¼ksek sesle konuÅŸma

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan genelgede, 'KÄ±sa mesafede yolcu almaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmayacak' denildi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kÄ±sa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergâhÄ± uzatan taksicilerle ilgili genelge yayÄ±mladÄ±. BakanlÄ±k, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 9’ncu maddesine göre vatandaÅŸÄ± maÄŸdur eden taksiciler için, Valiliklere 'genel emir' çÄ±karma konusunda talimat verdi. Genel emire uymayanlar hakkÄ±nda, gerekli adli ve idari iÅŸlemlerin uygulanmasÄ± istendi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu imzalÄ± 81 il valiliÄŸine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcularÄ±n güvenilir hizmet almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak ve yaÅŸanabilecek sorunlarÄ± en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± istendi. Genelgede özellikle son dönemde vatandaÅŸlardan, bazÄ± ticari taksi ÅŸoförleri ile ilgili olarak; kÄ±sa ve çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koÅŸullarÄ±nda veya trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu saatlerde yolcu almadÄ±ÄŸÄ±, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, yabancÄ± turistler baÅŸta olmak üzere farklÄ± ÅŸehirlerden gelenlerin gidecekleri adresleri bilmemelerini fÄ±rsat bilerek ulaÅŸÄ±m güzergahÄ±nÄ± uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiÄŸi, pazarlÄ±k usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiÄŸi, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediÄŸi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadÄ±ÄŸÄ±, uzun süreli yüksek sesle konuÅŸarak yolcularÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi, araç içerisinde sigara içtiÄŸi, alkollü iken araç kullandÄ±ÄŸÄ±, uygunsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu yönünde ÅŸikayet ve talepler geldiÄŸi belirtildi.

Gelen bu ÅŸikayetler üzerine BakanlÄ±k, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 9’ncu maddesinde yer alan 'Kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n verdiÄŸi yetkiyi kullanmak ve bunlarÄ±n yüklediÄŸi ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çÄ±karabilir ve bunlarÄ± ilan ederler' hükmüne istinaden, valiliklere 'genel emir' çÄ±karma talimatÄ± verdi.

'Ä°DARÄ° PARA CEZASI UYGULANACAK'

Valiliklerce çÄ±karÄ±lacak 'genel emir'de, vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve güvenliÄŸi için il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde ticari taksi ÅŸoförlerinin uymalarÄ± gereken kurallar ÅŸu ÅŸekilde ifade edildi:

"KÄ±sa ya da çok uzun mesafe ile olumsuz hava koÅŸullarÄ±nda veya trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu saatlerde yolcu almaktan kaçÄ±nÄ±lmayacak. Ödeme konusunda bozuk para vb. sebeplerden dolayÄ± sorun çÄ±karÄ±lmayacak. Özellikle yabancÄ± turistler baÅŸta olmak üzere farklÄ± ÅŸehirlerden gelen vatandaÅŸlarÄ± gidecekleri adresleri bilmemelerini fÄ±rsat bilerek ulaÅŸÄ±m güzergahÄ±nÄ± uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmeyecek. Araçlar bakÄ±msÄ±z veya kirli olmayacak. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmeyecek. Seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanmayacak, uzun süreli yüksek sesle konuÅŸarak yolcular rahatsÄ±z edilmeyecek. Araç içerisinde sigara içilmeyecek. Uygunsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlarda bulunulmayacak. Araçta pazarlÄ±k usulü yolcu taÅŸÄ±nmayacak. Alkollü iken araç kullanÄ±lmayacak.

Bu kurallara uymayan ÅŸoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari iÅŸlem yapÄ±lacak ve gerekli idari para cezasÄ± uygulanacak." (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:16

www.evrensel.net