    • Venom filmi gerçek olabilir mi?

    Filmde, Gazeteci Brock bir parazit tarafından enfekte edilerek Venom’a, bir uzaylı-insan melezine dönüşüyor. Bir parazit zihnimizi ele geçirebilir mi?

    12 Ekim 2018 04:09
    Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:23
    Paylaş

    Allison E. McDONALD
    Wilfrid Laurier Üniversitesi biyoloji doçenti

    Marvel’in son filmi olan Venom, insanlar olarak en derindeki korkularımızdan birine oynuyor: Kendine hakimiyetin kaybı.

    Filmde, Gazeteci Eddie Brock bir parazit tarafından enfekte edilerek Venom’a, bir uzaylı-insan melezine dönüşüyor. Fakat bir parazit gerçekten zihnimizi ve hareketlerimizi kontrol edebilir mi? Bu senaryo hakkında düşünebilmek için parazitlerin biyolojisine bakabiliriz.

    Parazitler hem büyüleyici hem de tiksindiriciler. İki organizmanın iç içe birlikte yaşadığı simbiyotik ilişki biçimine denk düşerler.

    Bu yakın ilişki, karşılıklı fayda çerçevesinde, kaynakların eşit değiş tokuşuyla mümkün olabilir: Arılar ve çiçekler arasında olduğu gibi; arılar bir besin kaynağı elde eder (polen veya nektar) ve çiçekler de üreyebilmek için polenlerini diğer çiçeklere yayar.

    Diğer yandan parazitler terazinin kefesini kendi lehlerine değiştirip konaklarından menfaat sağlayabilirler. Çoğunlukla bu durum besinleri veya kaynakları çalmak vasıtasıyla gerçekleşir. Örneğin Ridley Scott’ın filmlerinde uzaylılar insanları, türlerinin yeni nesilleri için kuvöz olarak kullanıyorlardı.

    Bu bile başlı başına korkunçken Venom’un temel dayanağı daha rahatsız edici. Peki ya parazit yalnızca vücudunuzda yaşamakla kalmayıp kendinize hakimiyetinizi ve davranışlarınızı kontrol etme yetinizi elinizden alsaydı?

    ZOMBİ KARINCALAR

    Venom, bir uzaylıyla (siyah tutkal) Brock’un (Tom Hardy) simbiyotik birlikteliğinin bir sonucu. Bu durumda Brock konak, uzaylı ise parazit ve Venom’un şiddet içeren davranışlarının kaynağı.

    Doğada konaklarının davranışlarını ve fizyolojisini kontrol eden parazitlerin birçok örnekleri mevcut ve bilimsel araştırmalar bunun filmde nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir.

    Parazitin konağın davranışlarını ve görüntüsünü değiştirebildiği iyi bilinen örneklerden biri Ophiocordyceps unilateralis türü mantarla konağı olan karınca arasındaki ilişkidir.

    Marangoz karıncalar, normalde tropik yağmur ormanlarında, ağaçlar arasında yaşar. Yiyecek bulmak için ağaçlık alanı terk ettiklerinde bazıları mantarla karşılaşır ve sporlar vasıtasıyla enfekte olurlar.

    Mantar, karıncayı bir enerji kaynağı olarak kullanır, kaslara ve merkezi sinir sistemine zarar verir. Enfeksiyon ilerledikçe karınca nöbet geçirmeye başlar ve tuhaf, düzensiz bir zombi yürüyüşü ortaya çıkar. Sonuç olarak karınca bir ağaç fidanına tırmanır ve güneş en tepeye geldiğinde alt çene uzantılarını bir yaprağın üzerine kenetler, ölene kadar orada kitlenir.

    Hayatta kalması ve büyümesi garanti altına alınan mantar ise bir sap ve spor kesesi oluşturarak karıncanın kafasından çıkar, sporlarını etrafa salar ve başka karıncaları enfekte eder. Döngü böylece devam eder.

    Mantar, sadece karıncanın nörobiyolojisiyle oynayarak davranışlarını değiştirmez, fizyolojisini de değiştirerek kendisini kilitlemesini, böylece karıncanın öldüğünde bile olduğu yerde kalmasını sağlar.

    GERÇEK HAYATTA DURUM NE?

    Bu durumu Venom’a uyarlarsak, ilk adım olarak uzaylının insan konağını bir şekilde ele geçirmesi veya karşılaşması gerekir.

    Fragmana göre uzaylı, Brock’un üzerine tırmanarak ağzından içeri giriyor. Diğer adımlar çok daha karışık ve konağın hareketleri ve zihni üzerinde kontrol sahibi olmayı içeriyor.

    Konağın davranışları ve fizyolojisi üzerinde bir parazitin kontrol sahibi olmasını hangi mekanizmalarla açıklayabiliriz? Bir hipoteze göre, parazit konakta hareket ve davranıştan sorumlu biyolojik yolları etkileyecek proteinler üretiyor. Böylelikle aslında uzaylı, insanı kendi kullanımı için gasbediyor.

    Yakın zamanda yapılan bir araştırma, karıncanın ölüm ısırığı sırasında mantarda hangi genlerin ifade edildiğini (yani hangi proteinlerin üretildiğini) inceledi. Mantar, büyük ihtimalle karıncanın bağışıklık sistemini hedef alan toksinler kullanarak çevresel işaretleri algılamasını engelliyor ve bu sayede kurbanını uyuşturabiliyor.

    Venom’da ise uzaylı, Eddie’nin biyokimyasını yeniden programlayacak moleküller üreterek onu tamamen öldürmeyip vücudu ve zihni üzerinde kontrolü ele geçiriyor olmalı.

    Bu düzenbazlık, uzaylı parazitin insanlarla birlikte evrimi, mantar ve karıncanın ilişkisinin evrimleştiği sürenin yanına yaklaşamayacağı için mümkün değil.

    İNSAN HACK’LEMEK

    Tamamen biyolojik bir noktadan bakacak olursak, uzaylı parazit Brock’u veya başka herhangi bir insanı hack’leyecek genetik aletlerden neredeyse kesinlikle yoksun. Fakat adaptasyonun gerçekleşebilmesi için gerekli zaman verilirse veya biraz teknoloji yardımıyla belki de bu gibi parazitler önlerindeki engelleri aşmanın yolunu bulabilirler.

    Yaşamın diğer bir belirleyici özelliği ise üreme kabiliyeti. Venom’daki uzaylı parazit çoğalarak, Brock artık hayatta kalabilmesi için kullanışlı olmadığında başka konakları enfekte edebilir mi?

    Neyse ki biyolojideki güncel bilgi birikimimize dayanarak söyleyecek olursak; uzaylı parazitin enfeksiyonun ardından derhal bizi öldürmesi veya nörolojik ve fizyolojik sistemlerimizle biyolojik açıdan uyumlu olmayıp herhangi bir zihin kontrolü uygulayamaması daha muhtemel.

    İnsanlık ve Spider-Man’in arkadaş canlısı çevresi rahat bir nefes alabilir.

    theconversation.com’dan çeviren Cansu ÖZYAPICIEL

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Petkim'de yaşanan iş cinayetinde yaralanan 2 işçi taburcu oldu
    SONRAKİ HABER

    AKP Genel Başkan Yardımcısı: Tank Palet işçileri mağdur edilmeyecek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Açlık grevleri 'hayati tehlike' sınırında!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Elitizm ne yana düşer?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZBAN grevinin ardından

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Suriye'nin geleceği, Kürtler ve AKP

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    'Devlet baba'dan gerçek babaya!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Seçim dervişleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Google'da taciz en tepeden mi örtbas ediliyor?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Satranç Federasyonuna 'uşak' soruları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü
    Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü

    HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ın bugün kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da pes etmeyen Sarı Yelekliler'in eylemleri 9'uncu haftasında
    Fransa'da pes etmeyen Sarı Yelekliler'in eylemleri 9'uncu haftasında

    Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin eylemleri 9. haftada da yasaklama kararlarına ve hükümetin gözdağı mesajlarına rağmen devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD İran karşıtı zirve düzenleyecek
    ABD İran karşıtı zirve düzenleyecek

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Onlarca ülke İran'ın istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önleme hedefiyle bir araya gelecek.

    GÜNCELLENDİ
    Okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı
    Okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı

    Sincan’da Akşemsettin İlkokulu müdürü öğretmenlere önce topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönünde yazı gönderdi, sonra topuklu ayakkabıyı yasakladı.

    GÜNCELLENDİ
    Pompeo: Herkesin bilmesi gerekir ki Suriye Kürtleri terörist değil
    Pompeo: Herkesin bilmesi gerekir ki Suriye Kürtleri terörist değil

    ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin konuşan Pompeo, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi
    Düzce'de fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

    Düzce'de faaliyete geçmemiş deneme üretimi yapan lastik atıklarından elektrik üreten fabrikanın filtresinin patlaması sonucu çevreye gaz yayıldı.

    İngiltere'de Sarı Yelekliler hükümeti istifaya çağırdı
    İngiltere'de Sarı Yelekliler hükümeti istifaya çağırdı

    İngiltere’de Halklar Meclisinin çağrısıyla, sarı yelek giyilerek hükümeti istifaya çağıran yürüyüş düzenlendi.

    Diyarbakır'da Leyla Güven için cezaevine yürümek isteyen kitleye engel
    Diyarbakır'da Leyla Güven için cezaevine yürümek isteyen kitleye engel

    66 gündür açlık grevi eyleminde olan Leyla Güven'in tutuklu bulunduğu cezaevine yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. 

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım
    Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    UEFA , Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini açıkladı
    UEFA , Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini açıkladı
    Şebnem Sönmez: Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil
    Şebnem Sönmez: Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil
    GÜNCELLENDİ
    Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu
    Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu

    Muhterem Nur, eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusunda bulundu.

    Emekliler maaşlarına yansıtılan enflasyon farkını protesto etti
    Emekliler maaşlarına yansıtılan enflasyon farkını protesto etti

    Samsun'da Tüm Emekli Sen üyeleri, emekli maaşına enflasyonun altında artış yapılmasını protesto etti: Adaletsiz maaş artışlarını kabul etmiyoruz

    GÜNCELLENDİ
    Paris'in merkezindeki bir fırında patlama: 2'si itfaiyeci 4 ölü
    Paris'in merkezindeki bir fırında patlama: 2'si itfaiyeci 4 ölü

    Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan fırında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

    AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kocaeli adaylarını açıkladı
    AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kocaeli adaylarını açıkladı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

    Keçiören’de Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi
    Keçiören’de Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

    Ankara'da Emek Partisi Keçiören İlçe Örgütünün çağrısıyla Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

    Gümüşhane'de ücretleri ödenmeyen maden işçileri eylem yaptı
    Gümüşhane'de ücretleri ödenmeyen maden işçileri eylem yaptı

    Gümüşhane'de özel maden şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları için eylem yaptı.

    AKP hükümeti 16 grev yasağı ile işçilerin grev hakkını gasbetti
    AKP hükümeti 16 grev yasağı ile işçilerin grev hakkını gasbetti

    İZBAN grevinin yasaklanmasının ardından AKP iktidarı döneminde 7’si OHAL sürecinde olmakla birlikte toplam 16 grev yasaklandı.

    "Ömürlük büyükelçilik unvanı" düzenlemesine CHP’den tepki
    "Ömürlük büyükelçilik unvanı" düzenlemesine CHP’den tepki

    CHP Milletvekili Çakırözer, büyükelçi unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam etmesinin önünü açan kanun teklifine tepki gösterdi.

    Cumartesi Anneleri Kiraz Şahin'in yerine sordu: İsmail Şahin nerede?
    Cumartesi Anneleri Kiraz Şahin'in yerine sordu: İsmail Şahin nerede?

    Cumartesi Anneleri, bu hafta 4 yıl önce kaybettikleri mücadele arkadaşları Kiraz Şahin’in eşi İsmail Şahin’in akıbetini sordu.

    HDK Kadın Konferansı'ndan Leyla Güven'e ses olma çağrısı
    HDK Kadın Konferansı'ndan Leyla Güven'e ses olma çağrısı

    Ankara’da düzenlenen HDK Kadın Konferansında Leyla Güven’in açlık grevine ses verme çağrıları yapıldı.

    Ekrem İmamoğlu’dan eleştirilere yanıt: Kimse kusura bakmasın
    Ekrem İmamoğlu’dan eleştirilere yanıt: Kimse kusura bakmasın

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilere “Benim tarzım bu” diye karşılık verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Eczaneye giden her 100 hastadan 20’si ilaç yokluğundan geri dönüyor
    Eczaneye giden her 100 hastadan 20’si ilaç yokluğundan geri dönüyor

    Türk Eczacıları Birliği ve Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası piyasada ilaç yokluğuna dikkat çekti, vatandaşların mağduriyetine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Tren hattında iki iş makinesi çarpıştı: 2 işçi yaralı
    Tren hattında iki iş makinesi çarpıştı: 2 işçi yaralı

    İstanbul Kazlıçeşme-Halkalı demiryolu güzergahının Florya mevkiinde iki iş makinesi kaza yaptı. Ulaştırma Bakanlığı: 2 işçi yaralandı.

    Engelli kadına cinsel istismar sanığından "Rızası vardı" iddiası
    Engelli kadına cinsel istismar sanığından "Rızası vardı" iddiası

    Engelli bir kadına cinsel istismarda bulunan sanık, 'Rızası vardı' diye savunma yaptı. Kadının annesi: Cinsel konuları algılayabilecek durumda değil

    HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı
    HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı

    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin: Genel İdare Kurulumuz 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı almıştır.

    CHP milletvekillerinden Tank Palet işçisine destek
    CHP milletvekillerinden Tank Palet işçisine destek

    CHP milletvekillerinden oluşan heyet, özelleştirme kararı alınan Sakarya Tank Palet fabrikası işçilerine destek verdi.