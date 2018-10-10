Ä°ÅŸÃ§ileri iÅŸten atan BatÄ±Ã§im patronu mahkeme kararÄ±na da uymuyor

Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na Ã¼ye olan iÅŸÃ§ileri iÅŸten Ã§Ä±karan BatÄ±Ã§im Ã‡imento patronu, mahkeme kararlarÄ±na da uymayarak dava sÃ¼recini uzatÄ±yor.

Ä°zmir’de geçtiÄŸimiz yÄ±l Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için BatÄ±çim Çimento Anadolu fabrikasÄ±ndan atÄ±lan iÅŸçiler, mahkeme sürecine girdi. Mahkeme, bilirkiÅŸi raporu isteyerek bu raporun ücretini de patronun ödemesi yönünde hüküm verdi. Ancak iÅŸçilerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre patron, davanÄ±n uzamasÄ± için bu ücreti ödemiyor. Ä°ÅŸçiler ise kendi aralarÄ±nda para toplayarak bu bilirkiÅŸi raporunu alacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘Ä°ÅžVEREN BÄ°R KEZ DAHA MAÄžDUR EDÄ°YOR’

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden biri “Bir iki dava görüldükten sonra mahkeme olayÄ± bilirkiÅŸiye havale etmiÅŸti. 2 mahkemedir rapor sunulmadÄ±. Onun yüzünden mahkeme ertelendi. Önümüzdeki ay mahkememiz var, bilirkiÅŸi raporu gelmiÅŸ ama bunun tebligata çÄ±kmasÄ± için ücretin ödenmesi gerekiyor. Mahkeme de iÅŸverenin parayÄ± vermesini söylemiÅŸ. Ancak iÅŸveren mahkemeyi uzatmak için ücreti yatÄ±rmÄ±yor. Biz de kendi aramÄ±zda para toplayÄ±p ücreti kendimiz ödeyeceÄŸiz. BilirkiÅŸi raporu hazÄ±r ve sonuçlanacak bu mahkeme. Ama iÅŸveren yeniden bizi maÄŸdur etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

‘BATIÇÄ°M Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDAYIZ’

Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çavdar da “Kurumsal olduÄŸunu söyleyen, iÅŸçilerin yasal haklarÄ±na saygÄ±lÄ± olduÄŸunu söyleyen iÅŸveren, iÅŸçilerin önünde büyük fabrikayÄ±z, asla yasa dÄ±ÅŸÄ± hareket etmeyiz diye intiba bÄ±rakmak isterken iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± gibi mahkemenin vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ± da göz ardÄ± ediyor. Ä°ÅŸveren yargÄ± sürecini uzatmaya, iÅŸçileri maÄŸdur etmeye, yasalarÄ± çiÄŸnemeye devam ediyor. Biz sendika olarak en baÅŸÄ±ndan beri iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla söylediÄŸimiz gibi bu sürecin de sonuna kadar takipçisi olacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸveren ve Çimse-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n iÅŸçilere zulmü bitene kadar iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve çalÄ±ÅŸmaya devam eden BatÄ±çim iÅŸçilerinin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:28

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