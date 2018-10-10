CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ±'na atananlarÄ±n maaÅŸÄ± 11 bin 794 TL

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ±na atanan 76 kurul Ã¼yesinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esine 1 yÄ±llÄ±k maliyeti 10 milyon 765 bin TL

Sözcü yazarÄ± ÇiÄŸdem Toker, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ±na yapÄ±lan atamalarÄ± yazdÄ±. Toker, atanan 76 üyenin her birine 11 bin 794 lira maaÅŸ verileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ± üyeliklerine yapÄ±lan atamalar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Sözcü yazarÄ± ÇiÄŸdem Toker yazÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki 9 ayrÄ± kurula atanan 76 ismin her birinin maaÅŸÄ±nÄ±n 11 bin 794 lira olduÄŸunu duyurdu.

Toker yazÄ±sÄ±nda; "Memur maaÅŸlarÄ± hesaplanÄ±rken, Maliye'nin yÄ±lda iki kez belirlediÄŸi bir aylÄ±k katsayÄ± rakamÄ± kullanÄ±lÄ±yor. En günceli geçen temmuzda ilan edildi: 0,11794. Bu rakamÄ± 100 bin ile çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 11 bin 794 çÄ±kar. Sonuna da 'TL' eklerseniz, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± dokuz kurula atanan her bir üyeye ödeyeceÄŸimiz maaÅŸÄ±n tutarÄ±na ulaÅŸÄ±yorsunuz.

76 kurul üyesinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine 1 yÄ±llÄ±k maliyetinin 10 milyon 765 bin TL olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Toker, "Öte yandan bakanlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmakla övünüp, 'mali disiplin' havasÄ± yayarken, 'alan çakÄ±ÅŸmasÄ±' yaÅŸanacaÄŸÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz (ki kararnamede bu ihtimal var bile) dokuz kurul tasarrufu eksen alan 'topyekun mücadele'nin neresinde konumlanÄ±yor? Bu kurullar politika önerileri geliÅŸtirecekse bakanlÄ±klar ne güne duruyor?" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 11:39

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