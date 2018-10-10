Ankara'da kaybettiklerimiz iÃ§in

Onlar iÃ§in daha yÃ¼ksek sesle, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hep birlikte her yerde haykÄ±rmalÄ±yÄ±z barÄ±ÅŸÄ±!

ne kÄ±rlarda direnen çiçekler

ne kentlerde devleÅŸen öfkeler

henüz elveda demediler.

Adnan Yücel’in de dediÄŸi gibi henüz kimse elveda demedi. Ankara’da bir 10 Ekim sabahÄ± kÄ±rlardan gelen çiçekler ile kentin devleÅŸen öfkesi buluÅŸup birlikte “barÄ±ÅŸ” diye haykÄ±rÄ±rken de kimse aklÄ±ndan bile geçirmiyordu elveda kelimesini, 11 Ekim sabahÄ± onlarÄ±n içinden en sevdiklerimizi uÄŸurlarken de. Kimse elvedayÄ±, boÅŸ vermiÅŸliÄŸi düÅŸünmüyordu. BarÄ±ÅŸÄ±n adÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r olanÄ±, mücadele etmenin anlamÄ±na yaraÅŸÄ±r olanÄ± bilenleri uÄŸurlarken onlarÄ±n arkasÄ±ndan da elveda demedi kimse. Çünkü gidenler bizlere emanet edip gittiler barÄ±ÅŸÄ±, kardeÅŸliÄŸi, özgürlüÄŸü. Hepsi artÄ±k biz haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir kez daha yankÄ±lanÄ±yor alanlarda bu sözcüklerle birlikte. Uçup gitmiÅŸ satÄ±rlar gibi deÄŸil asla unutulmayacak bir özde kendini gösteriyor bizlere uÄŸurladÄ±klarÄ±mÄ±z. Onun için daha yüksek sesle, daha güçlü ve hep birlikte her yerde haykÄ±rmalÄ±yÄ±z barÄ±ÅŸÄ±, onun için:

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aÅŸkÄ±n yüzü oluncaya dek!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 21:29

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