Titanikâ€™in filikalarÄ± ve ekonomik kriz

Titanikâ€™in filikalarÄ±na binip de kendini kurtarabilecek biri yok aramÄ±zda.Ama birbirine kenetlenince kazananlar var aramÄ±zda!

Batmaz denilen, döneminin en geliÅŸkin teknolojisine sahip olduÄŸu söylenen Titanik Gemisi’nin öyküsünü çoÄŸumuz biliriz. Bu büyük yolcu gemisinin katlarÄ± da yolcularÄ±n sÄ±nÄ±flarÄ±na göre bölünmüÅŸtür.

Üst katlar; lüks kamaralar, ihtiÅŸamlÄ± yemekler ve dans partilerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bir de bu geminin alt katlarÄ±nda yer alan havasÄ±z, sÄ±kÄ±ÅŸ tÄ±kÄ±ÅŸ kamaralar vardÄ±r.

Bu kamaralarÄ±n sakinleri üst kattakilerle neticede “aynÄ± gemide”dir.

Gelin görün ki bir buzdaÄŸÄ±na çarpÄ±p hasar gören gemi batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, filikalara atlayan üst kamara sakinleri kurtulur.

Titanik ile beraber okyanusun buz gibi sularÄ±na gömülen ise alt kamaralarÄ±n sakinleri olur...

DALGALAR BÜYÜYOR

Bizim gemi de Titanik’ten hallice.

Üst katlarda starex meyveleri; alt katlarda makarna...

Üst katlarÄ±n borçlarÄ±na yapÄ±landÄ±rmalar, aflar...

Alt katlarÄ±n borçlarÄ±na haciz iÅŸlemleri… (KYK kredi borcuna, kart borcuna sahip olanlar, uzaklara derin bakÄ±ÅŸlar atmayÄ±n, çözüm yazÄ±nÄ±n sonunda)

Ekonomik kriz sert dalgalar halinde çarpÄ±yor.

Geminin kaptan tayfasÄ± ise açÄ±klama üstüne açÄ±klama yapÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan en son akademik yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸmuÅŸtu;

“ÖÄŸrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaÅŸmÄ±yorsun? Bunun da sana avantajlarÄ± var. Bunlar iÅŸ bulunca geri ödemek kaydÄ±yla veriliyor.”

Türkiye’de üniversite mezunu her beÅŸ gençten biri iÅŸsiz. Son açÄ±klanan rakamlar iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n %22,5 olduÄŸunu gösteriyor. Hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ekonomik programa göre 2021’de bile tek haneli rakamlara düÅŸmesi beklenmiyor.

Türk lirasÄ± dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmeye devam ediyor. KaÄŸÄ±t ülkeye dolar üzerinden geliyor, temel yaÅŸam maddelerinin fiyatlarÄ± dolar üzerinden belirleniyor.

BU REÇETE BÄ°ZÄ° Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RMEZ

Lira deÄŸer kaybettikçe bu doÄŸrudan yaÅŸamda karÅŸÄ±lÄ±k buluyor. ÖrneÄŸin öÄŸrencilere verilen KYK bursu geçen yÄ±l eylül ayÄ±nda 121 dolara denk gelirken, bu yÄ±l eylül ayÄ±nda 77 dolara düÅŸtü. AlÄ±namayan ders kitaplarÄ±, ödenemeyen faturalar...

Bu ülkenin gençleri zaten borç harç okumaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, cumhurbaÅŸkanÄ± bir de devlete borçlanÄ±n diyor! Sadece bunu demekle de kalmÄ±yor; “kriz yok, bunlarÄ±n hepsi manipülasyon” diyor. Oysa damadÄ± Albayrak’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± “Yeni Ekonomi ProgramÄ±” tersini söylüyor. Bu program kapitalistleri krizden çÄ±karmanÄ±n reçetesi olarak sunuluyor.

Bu reçete açÄ±kça ÅŸu gerçeÄŸi ortaya koyuyor;

Kriz sürecinin daha baÅŸÄ±ndayÄ±z ve süreç ilerledikçe, iÅŸçiler ve emekçilerin, gençliÄŸin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± daha da aÄŸÄ±rlaÅŸmaya devam edecek.

Titanik batarken üst katlarÄ±n zengin yolcularÄ±nÄ± filikalara bindirip kurtaran, alt katlarÄ± kamaralara kilitleyip ölüme gönderen gemi yönetimi misali hükümet de patronlarÄ±n milyar dolarlÄ±k kredi borçlarÄ±nÄ± siliyor; iÅŸ öÄŸrencinin borcuna gelince “kredi alÄ±n” diyor, ödeyemeyene de haczi baÅŸlatÄ±yor!

Ülker grubu, DoÄŸuÅŸ grubu gibi sermaye gruplarÄ± borçlarÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±rdÄ±, aktif sermayelerinin büyük bölümünü yurtdÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Güler SabancÄ±’nÄ±n vergi borçlarÄ± silindi.

ErdoÄŸan ve onun tek adam yönetimi filikalara tekelci burjuvaziyi bindirdi bile!

Türkiye iÅŸçilerine, gençliÄŸine de dönüp “AynÄ± gemideyiz kardeÅŸler, batacaksak hep birlikte batacaÄŸÄ±z” diyor.

Oysa bu geminin iÅŸleyiÅŸi gençliÄŸi iÅŸsizliÄŸin pençesine itiyor, giderek daha kötü koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaya zorluyor, Türkiye gençliÄŸinin geleceÄŸini karartmaya devam ediyor.

NasÄ±l ki geminin sahipleri ve dümenine geçenler açÄ±kça kendilerini kurtaracak programÄ± açÄ±klÄ±yor, biz de buradan açÄ±kça söylüyoruz, bu gemi batÄ±yorsa batsÄ±n.

Zaten bize gün yüzü göstermedi ki!

KARANLIK SULARDA BOÄžULMAMAK Ä°ÇÄ°N

Ä°ÅŸten atÄ±lÄ±rsam tazminatÄ±mÄ± alÄ±r çÄ±karÄ±m”, “Bize iÅŸ mi yok, ekmeÄŸimizi bir ÅŸekilde çÄ±kartÄ±rÄ±z”, “Herkes kendi yoluna baksÄ±n” gibi düÅŸünceleri hayata geçirmek zaten zordu, ÅŸimdi daha da zor. Ä°ÅŸçiler alacaÄŸÄ± haklarÄ±n daha azÄ±na razÄ± edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken; “OHAL’i patronlar için ilan

ettim” diyen bir cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde, iÅŸçi lehine kararlar çÄ±kmasÄ± kadar mümkün?

Ä°ÅŸsizliÄŸe balÄ±klama dalarak mezun olunan bir ülkede kaç genç iÅŸ bulabilecek? Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ± kaç kiÅŸi yapacak? Günden güne eriyen ücretler, burslar, yemekten içmekten kÄ±sÄ±nca geçinmeye yetecek mi?

Titanik’in filikalarÄ±na binip de kendini kurtarabilecek biri yok aramÄ±zda.

Ama birbirine kenetlenince kazananlar var aramÄ±zda!

NASIL MI?

-Makel fabrikasÄ±nda kriz bahanesi ile karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z fazla çalÄ±ÅŸma dayatmasÄ±na karÅŸÄ± birlikte hareket eden iÅŸçiler, patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±.

-Mercedes’in Ä°stanbul’daki iki fabrikasÄ±nda TÄ°S’te varolan yÄ±lda bir yarÄ±m altÄ±nÄ±n ve 2 erzak yardÄ±mÄ±ndan birinin kesilmek istenmesine karÅŸÄ± iÅŸçiler eyleme geçerek haklarÄ±nÄ± korudu.

-AliaÄŸa TüpraÅŸ Rafinerisinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler patronlarÄ±n vardiya deÄŸiÅŸikliÄŸini kabul etmeyerek iÅŸ bÄ±rakÄ±p patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±lar.

-Ä°TÜ vadi yurtlarÄ±nda kalan öÄŸrenciler, yemekhanelerinin kapatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± bir araya geldiler, temsilciler seçtiler, dilekçeler topladÄ±lar, yemekhanelerini açtÄ±rdÄ±lar.

-OryantasyonlarÄ± yasaklanan ODTÜ kulüpleri, yasaÄŸa karÅŸÄ± bir araya geldiler, yönetime geri adÄ±m attÄ±rdÄ±lar, programlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiler.

BÄ°ZÄ°M REÇETEMÄ°Z

Önümüzde bir soru var; ya bu düzenin hiç bitmeyen krizlerinin parçasÄ± olacak ve en aÄŸÄ±r faturalarÄ± ödemek zorunda kalacaÄŸÄ±z ya da bu faturalarÄ± ödemeyi reddedecek ve kendi geleceÄŸimiz ve taleplerimiz için mücadele edeceÄŸiz. Yoksa hükümet yalan üzerine kurulu propagandasÄ± ile gençliÄŸe hayal satmaya, Türkiye gençliÄŸi de daha kaygÄ± dolu karanlÄ±k bir geleceÄŸe sürüklenmeye devam edecek; buna izin vermeyelim! Dergimizin kapaÄŸÄ±nda karanlÄ±k sularÄ±nÄ± geçerek arkasÄ±ndan güneÅŸli günleri sürükleyen bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z var; önümüzdeki süreçten aÄŸÄ±r faturalarÄ± ödemeden çÄ±kmak istiyorsak taleplerimize sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lalÄ±m. Åžimdi hangi üniversitede, hangi lisede, hangi fabrikada olursak olalÄ±m birbirimize kenetlenmenin, bu krizin faturasÄ±nÄ± reddetmenin ve ödememek için mücadele etmenin zamanÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 21:23

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