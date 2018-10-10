Ah be yurdum!

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden bir öğrenci

Fevzi Çakmak Kız Öğrenci YurduSevgili okur; eğer üniversite öğrencisiysen sana üniversite gerçeklerinden, eğer üniversiteyi kazanmak için hazırlanıyorsan da sana hayallerinin kırılmaması için biz üniversitelilerin yaşadığı birkaç olaydan söz edeceğim. Özellikle hepimiz için biricik ve toprağının her karışı kutsal olan yurdumuzun durumu ortada, aslında anlatmama gerek yok, görüyorsunuz da yine de söyleyeceğim; psikolojik olan(!) ekonomik krizimizden, asla düşmesine gerek olmayan(!) döviz kurumuzdan, hiç mi hiç taht sevdalısı olmayan(!) siyasetçilerimizden, intihar ve isyan eden işçilerimizden ve birçoğundan…İşte canım kardeşim bunlar yurdumun gerçekleri. Peki, bunları anlattım da benim amacım ne? Amacım bunca gündemin dışına atılan, ancak işlerine gelince hatırlandığımız biz öğrencilerin mağduriyetlerimizi ve memnuniyetsizliklerimizi hatırlatmak.

“ÖLDÜRMEYEN ALLAH KYK’LI YAPIYOR”

Ben hukuk öğrencisiyim, ne kadar ülkemizin gerçeklerine üzülüp kahrolsak da bizler geleceğiz. Gelecek bizim ellerimizde, bunu asla unutmamalıyız. Evet, hukuk öğrencisiyim ve üniversiteden dolayı doğduğum, büyüdüğüm şehrimden uzaktayım. Nerede mi yaşıyorum? Ülkemin KYK yurdunda yaşamaya çalışıyorum. Geçenlerde sosyal medyada gördüm bir arkadaşımız yazmış: “Öldürmeyen Allah KYK’lı yapıyor.” E haklı tabii. Kaldığımız odalarda ders çalışmanın imkânsız olduğu yurtlar ve bu yurtlarda aynı odada kalan 8’i bırakın 6 kişinin bile aynı anda ayakta kalmasını olanaksız olduğu odalar... Evet, temizlik imandan gelir de, e hani nerede? KYK’ya uğramamış herhalde.

Ne hayallerle gecemizi gündüzümüze katıp ne hayallerle kazandığımız üniversite şartlarımız bunlar, alış alışabilirsen bu yurdumuzun yurduna.