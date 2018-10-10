Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği’nden bir öğrenci

Adana

İstediğim üniversitede istediğim bölümü kazanmama rağmen üniversite hayal ettiğim gibi başlamadı. Bizi üniversite tercih döneminde "Diş Hekimliği masraflı ha yeğenim..." diye uyaran tüm eş dost haklı çıkıyor. Üniversitede ilk haftamız olmasına rağmen maddi kaygılarımız oldukça ağır basıyor. Diş Hekimliği Fakültesi'nde teorik derslerin yanı sıra pratik derslerde de birçok işlem bizi bekliyor: Diş yapımı, diş preparasyonu, milimetrik çizimler... Elbette bu işlemleri gerçekleştirebilmek için uygun bir preklinik laboratuvarına ihtiyaç var. 110 kişilik sınıfımız için 55 kişi kapasiteli olsa da bir preklinik laboratuvarımız var. Hatta Türkiye'deki üniversitelere nazaran şartları iyi sayılabilir. Ama preklinik laboratuvarını kullanabilmek için Mikromotoru'ndan Anguldruva'sına, Modelaj mumundan masayı kirletmemek amaçlı alacağımız muşambaya kadar her şeyi kendimiz temin etmemiz gerekiyor. Aksi halde pratik eğitimden faydalanamıyoruz. Peki öğrenciler bunları nasıl temin edecek?

ÖĞRENCİYE %6’LIK SUS PAYI

Öncelikle alacağımız malzemelerden bir kısmı için sadece bir haftamız var. Nereden temin edeceğimiz konusunda çok düşünmeye fırsatımız olmuyor haliyle. Toplu bir şekilde alırsak daha uygun olur diyoruz. Gruplar oluşturmaya karar veriyoruz ve Adana'daki diş depolarını araştırmaya koyuluyoruz. Diş depolarıyla görüşüyoruz. Alacağımız malzemelerin neredeyse hiçbiri (en azından maliyeti çok olanlar) Türkiye'de üretilmediği için dolar üzerinden işlem görüyor. Alacağımız Mikromotor ve Anguldruva 140 dolar. Dolar, geçen sene ekim ayının başında 3,67 civarında seyrederken bu sene 6,20’lere fırlamış durumda. Yani bu malzemeler geçen sene 515 liraya alınabiliyorken bu sene bu rakam 870 lira. Fiyatı geçen seneye göre neredeyse %60 artmış. Geçtiğimiz günlerde KYK'nın Twitter hesabından öğrencilere Cumhurbaşkanı'ndan müjde olarak duyurduğu “Ocak'tan itibaren kredi/burs'lara yapılacak %6lık zam” ise resmen öğrenciye sus payı. Depo bize son olarak “Alınacak tüm malzemelere 1000 lira olur.” diyor. Haliyle birçoğumuza çok fazla geliyor bu fiyat. Aramızda tartışıyoruz ve malzemeleri ikinci el alma fikri ortaya atılıyor. Diş Hekimliği Fakültesi'nde üst sınıftaki öğrencilerin kendi malzemelerini daha uygun bir fiyata sattıklarını öğreniyoruz. Bazılarımız onlara ulaşıyoruz. Üst sınıftaki arkadaşlar "Burada iş böyle döner her sene birinci sınıftan bazı arkadaşlar gelir bizden Mikromotor ve Anguldruva alırlar biz de o paranın üzerine ekleyip hocalarımızın istediği malzemeleri alırız" diye açıklıyorlar durumu. Anlıyoruz ki onların da durumu aynı.