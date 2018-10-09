Ford Otosan YenikÃ¶y FabrikasÄ± 3 gÃ¼n duracak

Ford Otosan YenikÃ¶y FabrikasÄ±nda iÃ§ pazarda daralma gerekÃ§esiyle Ã¼retime 3 gÃ¼n ara verilecek.

Arzu YERKAN

Kocaeli

Ford Otosan Yeniköy FabrikasÄ±nda iç pazarda daralma gerekçesiyle 13, 20 ve 27 Ekim olmak üzere 3 gün üretime ara verilecek. YÄ±lbaÅŸÄ±na kadar da cumartesi günleri üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Üretime ara verilen günlerde ücretlerinden yüzde 24’lük kesinti yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan iÅŸçiler, krizin faturasÄ±nÄ±n kendilerine kesilmesine öfkeli. Ford Courier model ticari aracÄ±n dünyadaki tek üretim merkezi durumunda olan Yeniköy fabrikasÄ±nda Temmuz ayÄ± içerisinde de ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi gerekçesi ile üretime 3 gün ara verilmiÅŸti.

Fabrikada yÄ±lbaÅŸÄ±na kadar cumartesi günleri üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yönünde kimi bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ford Otosan iÅŸçisi, “Ä°lk üretime baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda Courier'in iç pazarda en çok satan ticari araç olduÄŸu ile övünülüyordu. O dönemler haftanÄ±n 7 günü, günde 12 saat çalÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi deniyor ki, iç pazarda daralma var, Cumartesi günleri çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z. O zaman kazanÄ±rken iyidi de, ÅŸimdi mi kötü oldu? O zaman kazanÄ±rken bizimle paylaÅŸmayanlar ÅŸimdi faturayÄ± bize kesiyor. Bu kabul edilemez” diye konuÅŸtu.

Fabrikada örgütlü Türk Metal yöneticilerinin konuya iliÅŸkin kendilerine bilgi vermediÄŸini de aktaran Ford Otosan iÅŸçisi devam etti: “Bir sürü söylenti var. Kimi iÅŸçiler Gölcük fabrikasÄ±na gönderilecek deniyor. Üretim adedi 210’dan, 160’a düÅŸürüldü. Åžimdi 120’ye düÅŸürülecek deniyor. SendikacÄ±larÄ± ara ki bulasÄ±n. Üstelik kime sordular da ücretlerden yüzde 24’lük kesintiyi kabul ettiler. Zaten her ÅŸeye zam üstüne zam gelen bir ortamda, zaten nefes alamaz hale gelmiÅŸiz. Bu duruÅŸlar devam ederse iÅŸin içinden hiç çÄ±kamayÄ±z.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:04

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