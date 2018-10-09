ï»¿
FotoÄŸraf: Instagram
Oyuncu Levent ÃœzÃ¼mcÃ¼ saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
09 Ekim 2018 08:05
Oyuncu Levent ÃœzÃ¼mcÃ¼, KadÄ±kÃ¶y'de konser Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ÃœzÃ¼mcÃ¼'nÃ¼n, durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Oyuncu Levent Üzümcü, FazÄ±l Say konseri için gittiÄŸi KadÄ±köy’deki bir barÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Üzümcü'nün, durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.
YERDE VURMAYA DEVAM ETTÄ°LER
Show TV'nin haberine göre, Üzümcü gittiÄŸi konserde tartÄ±ÅŸan iki kiÅŸinin arasÄ±na girdi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesiyle çalÄ±ÅŸanlar araya girdi. Bar çalÄ±ÅŸanlarÄ± Levent Üzümcü'ye saldÄ±rdÄ±, itip yere düÅŸürdü.
Yere düÅŸtüÄŸü halde bar çalÄ±ÅŸanlarÄ± Üzümcü'ye yerde vurmaya devam ederken hastaneye kaldÄ±rÄ±lan oyuncunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 08:15
www.evrensel.net