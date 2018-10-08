Antalya Barosu: Savunmaya baskÄ±lara son

Antalya Barosu, avukatlara yÃ¶nelik baskÄ±larÄ± adliye Ã¶nÃ¼nde protesto etti.

Antalya Barosu, avukatlara yönelik baskÄ± ve ÅŸiddeti, Antalya Adliye binasÄ± önünde yaptÄ±ÄŸÄ± bir basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla kÄ±nadÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan Antalya Barosu BaÅŸkanÄ± Bolat Balkan “Daha bir ay kadar önce, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l tutuklu kaldÄ±ktan sonra mahkeme önüne çÄ±kabilen bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z tahliye edildikten hemen sonra aynÄ± mahkemece, hukukta ve mevzuatta olmayan bir kavramla yeniden tutuklanmÄ±ÅŸlardÄ±r. GeçtiÄŸimiz hafta bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z, yaÅŸanan usul tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarma tarafÄ±ndan duruÅŸma salonundan çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, ertesi gün duruÅŸmaya giderken gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, tutuklanmÄ±ÅŸ ve bir gün sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

SAVUNMA YOKSA YARGI DA YOK

Balkan, avukatlarÄ±n baskÄ± altÄ±na alÄ±nmak istendiÄŸini vurgulayarak; “YargÄ±nÄ±n eÅŸit ve kurucu unsuru olan baÄŸÄ±msÄ±z savunmayÄ±, yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak arama özgürlüklerini temsil eden biz avukatlarÄ±n, görevimizi yaparken baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, duruÅŸma salonlarÄ±nda bile ÅŸiddet gördüÄŸümüzü, tutuklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tarihe not düÅŸüyoruz. EÄŸer savunma yoksa yargÄ± da yoktur, yargÄ±lamadan avukatÄ±n çÄ±kartÄ±lmasÄ± hukukun çÄ±karÄ±lmasÄ±dÄ±r. Adaleti ve hukuku kiÅŸisel deÄŸerlendirmelere indirgeyen pervasÄ±zlÄ±klardan en çok da yargÄ± zarar görür’’ diyerek,’’ ilgili savcÄ± ve yargÄ±çlarÄ±n derhal görevden alÄ±nmalarÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Antalya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:00

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