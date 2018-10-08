Ã‡iftÃ§iye destek bir yÄ±ldÄ±r neden Ã¶denmedi?

CHP BalÄ±kesir Milletvekili Ahmet AkÄ±n: Ekim zamanÄ± geldiÄŸi halde Ã§iftÃ§iye 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n desteklemesinin verilmemesinin gerekÃ§esi nedir?

CHP BalÄ±kesir Milletvekili Ahmet AkÄ±n, çiftçiye geçmiÅŸ dönemden kalan destekleme ödemelerinin yapÄ±lmamasÄ±nÄ± TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’ye sordu. Bu yÄ±l ürününü ekmeye hazÄ±rlanan çiftçinin maÄŸdur olduÄŸunu ve geçen yÄ±ldan ödenmesi gereken sertifikalÄ± tohum desteklerini henüz alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkÄ±n, “Ekim zamanÄ± geldiÄŸi halde çiftçiye 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n desteklemesinin verilmemesinin gerekçesi nedir?”diye sordu.

'ÇÄ°FTÇÄ° HANGÄ° PARAYLA TOHUM ALACAK?'

CHP BalÄ±kesir Milletvekili Ahmet AkÄ±n, 2017 yÄ±lÄ±ndaki SertifikalÄ± Tohum DesteÄŸi'nin hala çiftçilere ödenmemesini TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli'ye sordu. AKP iktidarÄ±nÄ±n çiftçiyi desteklemediÄŸi gibi geçmiÅŸ dönemden kalan desteklemeleri de vermediÄŸine dikkat çeken AkÄ±n, “Geçen yÄ±ldan ödenmesi gereken sertifikalÄ± tohum destekleri henüz ödenmedi. Çiftçi maÄŸdur. Bu yÄ±l ürününü ekmeye hazÄ±rlanan çiftçimiz geçen seneden kalan destekleme parasÄ±nÄ± alamadÄ±. Hangi parayla tohum alacak. Zaten zarar ettiler. Saraydakiler çiftçi ekmesin istiyor” dedi.

AYLAR GEÇTÄ°, ÇÄ°FTÇÄ°YE PARA YOK

AkÄ±n, 2017 yÄ±lÄ±nda sertifikalÄ± tohum kullanÄ±m desteklemelerinin dekar baÅŸÄ±na arpa ve buÄŸdayda 8.5 lira, çeltikte 8 lira olarak belirlendiÄŸini söyleyerek, “BalÄ±kesir baÅŸta olmak üzere yurdun dört bir yanÄ±ndaki çiftçilerimiz bu güne kadar desteklemelerini alamadÄ±klarÄ± için maÄŸdur. AKP bunu hep yapÄ±yor. Çiftçinin maÄŸduriyetini görmezden geliyor. MüracaatlarÄ±n üzerinden aylar geçti bu paralar çiftçiye neden ödenmedi?” diye konuÅŸtu.

VERÄ°LMEYEN DESTEK ENFLASYON KARÅžISINDA ERÄ°DÄ°!

Çiftçinin eline geçmeyen desteklemelerin geçen yÄ±ldan bu yÄ±la kadar da enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriÄŸini ifade eden AkÄ±n, “Çiftçimizin maÄŸduriyetini gidermek için desteklemelere enflasyon farkÄ± da verecek misiniz? SertifikalÄ± tohuma destek veriyoruz” dediÄŸiniz halde ve yeni sertifikalÄ± tohumlarÄ±n ekim zamanÄ± geldiÄŸi halde çiftçiye 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n desteklemesinin verilmemesinin gerekçesi nedir?”diye konuÅŸtu.

Desteklemelerin ne zaman ödeneceÄŸini de soran AkÄ±n, buÄŸday üretimindeki yaÅŸanan düÅŸüÅŸ için belirlenen politikalarÄ±n gözden geçirilip geçirilmeyeceÄŸini sorarken, “Çiftçiden yana tarÄ±m politikalarÄ± uygulayacak mÄ±sÄ±nÄ±z?”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 15:32

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