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ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ±, iÅŸÃ§ilerine maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi
08 Ekim 2018 11:20
Ä°ki aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan ÅžiÅŸli Belediyesi iÅŸÃ§ileri, belediye Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
ÅžiÅŸli Belediyesi'ne baÄŸlÄ± bir ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan ve iki aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan iÅŸçiler, belediye binasÄ± önünde toplandÄ±.
Belediye iÅŸçileri, sabah saatlerinde ÇaÄŸlayan'daki belediye binasÄ± önüne geldi.
DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°stanbul 3 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženol Erdem ve bazÄ± sendika temsilcileri, belediye önünde bekleyen iÅŸçiler adÄ±na ÅžiÅŸli Belediyesi yetkilileriyle görüÅŸtü.
Åženol Erdem, görüÅŸmenin ardÄ±ndan iÅŸçilere, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nönü'den saat 14.00'e kadar maaÅŸlarÄ±n ödeneceÄŸi sözünü aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Belediye binasÄ± önünde beklemeyi sürdüren iÅŸçilerin, maaÅŸlarÄ± ödenene kadar iÅŸbaÅŸÄ± yapmayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)
(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 11:41
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