ErdoÄŸan: HDPâ€™yi muhatap gÃ¶rmeyizâ€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan partisinin KÄ±zÄ±lcahamam'daki toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n hedefinde CHP ve HDP vardÄ±

Gündeme dair açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, “Biz en kritik dönemlerde düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n saflarÄ±nda yer alanlardan mustaribiz. HDP’yi, terör örgütleriyle iliÅŸkisini kesmedikçe muhatap görmemiz mümkün deÄŸildir” dedi.

‘HDP’YÄ° MUHATAP GÖRMEYÄ°Z’

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin KÄ±zÄ±lcahamam’da gerçekleÅŸtirilen 27. Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±’nda konuÅŸtu. HDP’yi muhatap görmediklerini söyleyen ErdoÄŸan, “Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumundaki partinin Türkiye’nin düÅŸmanlarÄ±yla aynÄ± safta olmalarÄ±dÄ±r. Bizim sorunumuz asla siyasi muhalefetle deÄŸil. Biz en kritik dönemlerde düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n saflarÄ±nda yer alanlardan mustaribiz. HDP’yi, terör örgütleriyle iliÅŸkisini kesmedikçe muhatap görmemiz mümkün deÄŸildir” dedi.

CHP’YÄ° HEDEF ALDI

ErdoÄŸan, CHP’yi hedef alarak konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: “Gezi olaylarÄ±nda vandallarla mücadele ediyoruz, CHP’yi yanlarÄ±nda buluyoruz, FETÖ’yle mücadele ediyoruz CHP’yi onlarÄ±n saflarÄ±nda görüyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerine karÅŸÄ± mücadele yürütüyoruz CHP’yi karÅŸÄ±mÄ±zda buluyoruz. SÄ±nÄ±r ötesinde terör örgütleri üzerine yürüyoruz, CHP’yi karÅŸÄ± safta görüyoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son hadiselerde yine benzer durumlar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Türkiye, ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yönelik sistematik saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± tarihi mücadele veriyor. Ana muhalefet ne yapÄ±yor, safÄ±nÄ± karÅŸÄ± tarafÄ±n yanÄ±nda belirleyerek ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun adÄ± olsa olsa alçaklÄ±ktÄ±r.”

‘IMF DEFTERÄ°NÄ° KAPATTIK’

Ekonomiye dair konuÅŸan ErdoÄŸan, “ YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± IMF boyunduruÄŸundan kurtulmaktan ayrÄ± tutamÄ±yorum. Bizim IMF’le iÅŸimiz yok, biz bu defteri kapattÄ±k. Biz ülkemize yatÄ±rÄ±m için arayÄ±ÅŸtayÄ±z. Bugün Türkiye IMF’in kredi desteÄŸine ve teknik yardÄ±mÄ±nÄ±n çok ama çok uzaÄŸÄ±nda duruyoruz. Ekonomik göstergelerimiz çok iyi bir durumdadÄ±r. Özellikle kamu, hane halkÄ±, banklar ve özel sektör borçluluk alanlarÄ±nda olumlu bir görüntüye sahibiz. Türkiye güçlü mali disiplini ve ayaklarÄ± yere basan ekonomi politikalarÄ±yla ekonomi yönetimini gerçekleÅŸtirme kapasitesine sahiptir. YÄ±l sonuna kadar 5 milyar dolar faiz dÄ±ÅŸÄ± fazla vermeyi hedefliyoruz” diye konuÅŸtu.

‘CEZAEVLERÄ°NÄ° BOÅžALTMAK Ä°ÇÄ°N AF ÇIKARILMAZ’

ErdoÄŸan, MHP'nin af teklifiyle ilgili olarak ErdoÄŸan, “Bu affÄ± çÄ±karÄ±p biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düÅŸünemeyiz. Cezaevleri dolmuÅŸ, cezaevleri boÅŸaltmak için af çÄ±karÄ±lmaz. AnlÄ±k ayaküstü düzenlemelerle olmaz” dedi.

‘CHP BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK’

ErdoÄŸan, yerel seçimlere iliÅŸkin ise, “2019 mahalli seçimlerde CHP’nin boyunun ölçüsünü alacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Yeter ki biz milletimizin gönlündeki müstesna yeri korumaya devam edelim.” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 17:44

www.evrensel.net