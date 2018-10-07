Cumhuriyet Gazetesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde 'ÅŸÃ¼pheli' kurÅŸun

FotoÄŸraf: Google Street View

Cumhuriyet Gazetesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde 'ÅŸÃ¼pheli' kurÅŸun

    • 07 Ekim 2018 08:30

    Cumhuriyet Gazetesiâ€™nin merkez binasÄ±nda park halindeki araca kurÅŸun isabet etti.

    Ä°stanbul ÅžiÅŸli’deki Cumhuriyet merkez binasÄ±nÄ±n park yerinde olan araca önceki gece 23.20 sÄ±ralarÄ±nda kurÅŸun isabet etti.

    Cumhuriyet’te yer alan habere göre aracÄ±n camÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken gazetenin güvenlik görevlileri bulduklarÄ± mermi çekirdeÄŸini polise teslim etti.

    Emniyet yetkilileri olayla ilgili Cumhuriyet Genel YayÄ±n Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya bilgi verdi. Ä°ncelemenin sürdüÄŸünü, her türlü ihtimalin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren emniyet yetkilisi, “Yorgun mermi olabilir” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 08:35
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