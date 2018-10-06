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FotoÄŸraf: MA
Yazar Temel Demirer gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
06 Ekim 2018 11:20
Ankara merkezli operasyonda Yazar Temel Demirer ve Ethem SarÄ±sÃ¼lÃ¼kâ€™Ã¼n ailesinin evine baskÄ±n dÃ¼zenlendi. Demirer Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda sabah saatlerinde Ankara’da birçok eve polis baskÄ±n yaptÄ±.
Yazar Temel Demirer operasyon kapsamÄ±nda evine düzenlenen polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan Demirer Ankara’ya getirilecek.
Gezi direniÅŸinde KÄ±zÄ±lay’da polis tarafÄ±ndan vurularak öldürülen Ethem SarÄ±sülük’ün ailesinin evine de polis baskÄ±nÄ± düzenlendi. Evde arama yapan polisler, Avrupa’da yaÅŸayan Mustafa SarÄ±sülük’ü aradÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.
Ankara’da yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±ndan AslÄ± BayramoÄŸlu ve Heval Elçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Avukatlar gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi yönünde bilgi verdi. (Ankara/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:24
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