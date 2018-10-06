ÅžÄ±rnak Belediyesi, kayyÄ±mlar, icraatlarÄ±...

TÃ¼m Bel-Sen MYK Ãœyesi SatÄ± Burunucu, kayyÄ±m atanan ÅžÄ±rnak il ve ilÃ§e belediyelerindeki izlenimlerini aktardÄ±.

SatÄ± BURUNUCU

Tüm Bel-Sen MYK Üyesi

SendikamÄ±zÄ±n örgütlenme programÄ± gereÄŸince iÅŸyeri çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Hakkari ÅŸubemize baÄŸlÄ± örgütlenme alanÄ± içerisinde ÅžÄ±rnak ili ve Cizre, Silopi, BeytüÅŸÅŸebap ilçelerinde toplantÄ± ve görüÅŸmeler yaptÄ±k. ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n kapsamÄ±, KHK’lerle ihraç edilmiÅŸ üyelerimizle ve halen çalÄ±ÅŸmakta olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla; toplantÄ±lar, belediye iÅŸçileriyle, halktan kimi yurttaÅŸlarla sohbetler ve yaklaÅŸan yerel seçimler, yerel yönetimlerin merkezi vesayet altÄ±na alÄ±nmasÄ± ÅŸeklindeydi.

SendikamÄ±zÄ±n 1700 ihracÄ±ndan 1500 kadarÄ± sadece bölge illerinden. KHK’lerle bir gecede iÅŸsizleÅŸtirme baskÄ±sÄ±na kayyÄ±m belediyelerinde örgütsüzleÅŸtirme süreci de eklendi. YÄ±llardÄ±r bölgede örgütlenme fÄ±rsatÄ± bulamayan Bem-Bir-Sen bu fÄ±rsatla örgütlenme(!) olanaÄŸÄ± buldu. Belediye emekçileri ‘sÄ±radaki KHK ile iÅŸten atÄ±lmak istemiyor ve toplusözleÅŸmeniz iptal edilmesin istiyorsanÄ±z Tüm Bel Sen’den istifa ederek Bem-Bir-Sen’e üye olun’ baskÄ±sÄ±nÄ± belediye yönetimi hatta kimi yerlerde valilikler eliyle üstlerinde hissettiler.

BeytüÅŸÅŸebap ve Silopi ilçelerine ilk kez gittim ancak ÅžÄ±rnak ili ve Cizre’ye kente giriÅŸ yasaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu yÄ±kÄ±m sürecinde gitmiÅŸtim. Åžimdiki süreçle o dönemi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda neredeyse kent ve ilçelerin tamamen yÄ±kÄ±lÄ±p yeniden inÅŸa edilmekte olduÄŸunu gözlerimle gördüm.

YapÄ±lan görüÅŸmelerde halkÄ±n iradesini gasp ederek seçilmiÅŸlerin yerine kayyÄ±m atayanlarÄ±n sadece belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± deÄŸil, belediye meclislerini de toptan devre dÄ±ÅŸÄ±na attÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸreniyoruz. Belediye meclislerini toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmayan kayyÄ±m yönetimlerinin yanÄ± sÄ±ra kayyÄ±mla çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden belediye meclis üyeleri de belediyelere neredeyse hiç ayak basmÄ±yor.

Belediye emekçileri ve yöre halkÄ±yla görüÅŸtüÄŸümüzde kayyÄ±m belediyelerinin yolsuzluklarÄ± ve belediye olanaklarÄ±nÄ± nasÄ±l kullandÄ±klarÄ± konusunda bilgileniyoruz. BunlarÄ± raporlaÅŸtÄ±rma ve kamuoyu ile paylaÅŸma isteÄŸimizi ifade ettiÄŸimiz de belediye emekçisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z somut belgelere ulaÅŸmanÄ±n güçlüÄŸünü ve kaygÄ±larÄ±nÄ± ifade ediyorlar. Hem merkezi iktidarÄ±n hem AKP’li diÄŸer il ve ilçe belediyelerinin olanaklarÄ±nÄ± bölgeye aktarÄ±yor göründükleri halde, kentlerin, ilçelerin altyapÄ±, ulaÅŸÄ±m, konut sorunlarÄ± gibi hiçbir sorun çözülmediÄŸi gibi rantçÄ± yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± en hoyrat haliyle uygulanmÄ±ÅŸ/uygulanmakta. Kitlesel iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda diÄŸer illerden görevlendirmeler ve yüzlerce iÅŸçi alÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Borçsuz el konulan belediyeleri aÄŸÄ±r borç yükü altÄ±na sokmak, belediye emekçilerini örgütsüzleÅŸtirmek, belediye arsalarÄ±nÄ± çeÅŸitli bakanlÄ±klara ve yandaÅŸlara peÅŸkeÅŸ çekmek, kadÄ±n ve çocuk merkezlerini kapatmak merkezi idarenin gericileÅŸtirme uygulamalarÄ±nÄ± yerelden de yürütmek, yandaÅŸ taÅŸeron ÅŸirketler ve esnafla yeni bir rant alanÄ± oluÅŸturmak ise baÅŸlÄ±ca uygulamalar. Åžimdi bu yaÅŸananlar üzerinden belediye emekçileri ve halkÄ±n aktardÄ±klarÄ±ndan örnekler vermek istiyorum. HDP, ÅžÄ±rnak Belediyesi’ni 28 milyon borçla devralÄ±rken kayyÄ±m geldiÄŸinde belediyenin 9 milyon lira mevcudiyeti var. Ancak kayyÄ±m belediyesi ÅŸu ana kadar belediyeyi 360 milyon lira borçlandÄ±rmÄ±ÅŸ seçime kadar da bunun giderek artmasÄ± bekleniyor. Belediyenin bütün arsalarÄ± bakanlÄ±klara devredilmiÅŸ. Silopi Belediyesi hakkÄ±ndaki aktarÄ±mlar ise akÄ±llara durgunluk verecek düzeyde. Silopi Belediyesi’ne 13 milyon lira ile el koyan kayyÄ±m yönetimi belediyeyi 200 milyon borçlandÄ±rmÄ±ÅŸ. 11 milyon deÄŸerinde 450 dönüm arsanÄ±n AKP ilçe baÅŸkanÄ±na 11 bin lira arsa rayiç bedeli üzerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda. 200 iÅŸçiyi iÅŸten atan kayyÄ±m yönetimi Viyan KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Merkezini kapatarak yerine Kur’an kursu açÄ±yor. Camilere 100 bin lira deÄŸerinde halÄ±lar alÄ±nÄ±rken burada kayyÄ±mÄ±n görevlendirdiÄŸi iki baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± mülkiye müfettiÅŸleri tarafÄ±ndan görevden alÄ±nÄ±yor. Yine belediye tarafÄ±ndan sendikalar ve demokratik kitle örgütlerine tahsis edilmiÅŸ binadan bütün bu kurumlar çÄ±karÄ±larak buraya TÜRGEV, OsmanlÄ± OcaklarÄ±, AKP teÅŸkilatlarÄ± yerleÅŸtiriliyor. Silopi sanat sokaÄŸÄ±nda bütün aÄŸaçlar ve Nuh’un gemisi heykeli kaldÄ±rÄ±lÄ±yor...

Sonuç olarak HDP kayyÄ±mlarÄ±n yeniden atanabilme ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k bir örgütlenme ve mücadele yürüteceÄŸini seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ± ile birlikte ele alÄ±yor. Tekrardan, halk iradesine kayyÄ±m yoluyla el konulmasÄ± haline sadece belediyelerini geri almak deÄŸil, aynÄ± zamanda korumak ve belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yeniden ele almak üzere hazÄ±rlanÄ±yor. Belediye emekçileri ise bir yanÄ± kaygÄ± bir yanÄ± umut olan bir bekleyiÅŸle bu sürece katkÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor. Burada çeÅŸitli kaygÄ±lar var tabi ki... Belediyelerin idari ve mali olarak merkeze baÄŸlanmasÄ±, belediye gelirlerinin %30 oranda düÅŸürülmesi, belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ve meclis üyelerini görev yapamaz duruma getirerek adeta merkezi iktidarÄ±n müdürlükleri haline getirilmek istenmesi...

AyrÄ±ca bu sürecin eleÅŸtirel bir süzgeçten geçtiÄŸi de anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Gerek kayyÄ±mlar atandÄ±ÄŸÄ±nda o zor süreçte halkÄ±n iradesinin gasp edilmesine karÅŸÄ± kitlesel mücadelelerin neden verilemediÄŸi, gerekse öncesinde demokratik ve halkçÄ± bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± beklentisindeki hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± gibi... Yerel seçimlerde halkÄ±n iradesine dayanan belediyeler için önemli bir mücadele süreci yaklaÅŸÄ±yor anlaÅŸÄ±lan.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 08:36

www.evrensel.net