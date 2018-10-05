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HDP'li 12, CHP'li 3 milletvekili hakkÄ±nda fezleke hazÄ±rlandÄ±
HDP'li 12 milletvekili hakkÄ±nda 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±', CHP'li 3 milletvekili hakkÄ±nda ise 'cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla fezleke hazÄ±rlandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li 12 milletvekili hakkÄ±nda, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak", CHP'li 3 milletvekili hakkÄ±nda ise "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla fezleke hazÄ±rladÄ±. Milletvekillerinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunulan fezlekeler, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderildi.
Fezlekelerde Ayhan Bilgen, AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Ä°mam TaÅŸçÄ±er, Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ ve Pervin Buldan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±" öne sürüldü. Fezlekelerin, vekillerin Afrin operasyonuna iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ± ve 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'ndeki konuÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut ErdoÄŸdu hakkÄ±nda ise "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla fezleke düzenlendi.
Anayasa'nÄ±n 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulmak üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:53