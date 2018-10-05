Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan madenciler, 50 metre yÃ¼kseklikte eylem yaptÄ±

BartÄ±n'da kriz bahanesiyle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan ve maaÅŸ, ikramiye ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamayan madenciler asansÃ¶r kulesine Ã§Ä±karak eylem yaptÄ±.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde maden ÅŸirketinin iÅŸlerine son verdiÄŸi 2 iÅŸçi, ücretlerini alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle asansör kulesine çÄ±karak 50 metre yükseklikte eylem yaptÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± gibi iÅŸten çÄ±karÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 100 iÅŸçi de kule altÄ±nda toplanarak arkadaÅŸlarÄ±na destek verdi.

Amasra'da faaliyet gösteren özel maden ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan 170'i sendikalÄ±, 205 iÅŸçi, kriz bahanesiyle 22 Eylül'de iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±. Aradan geçen zaman içerisinde iÅŸçiler, alacaÄŸÄ± olan 51 günlük maaÅŸ, bayram ikramiyeleri ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±. Sabah saatlerinde iÅŸlerine son verilen iÅŸçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, ÅŸirkete ait 80 metre yüksekliÄŸindeki asansör kulesine çÄ±ktÄ±. Ä°ki arkadaÅŸ, kulenin 50 metre yüksekliÄŸinde eylem yaptÄ±. Åžirketin güvenlik görevlileri, polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

DÄ°ÄžER Ä°ÅžÇÄ°LER DE KULE ALTINDA TOPLANDI

â€‹Ä°ÅŸçilerin eylemlerine son vermesi için ikna çabasÄ± sonuç vermedi. Bir süre sonra iÅŸten çÄ±kartÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 100 iÅŸçi de Aslan ve Çevik'e destek vermek için kulenin altÄ±nda toplandÄ±. Ä°ÅŸçiler, 'Ä°ÅŸçiyiz haklÄ±yÄ±z, kazanacaÄŸÄ±z', 'Biz paramÄ±zÄ± isteriz' diye sloganlar attÄ±. Ä°ÅŸçilerin bekleyiÅŸi sürüyor.

SENDÄ°KA: Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Ä°ÅŸçilere destek veren Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Amasra Åžube BaÅŸkanÄ± Ertan Kaya, "Eylül ayÄ±nda 205 iÅŸçi iÅŸlerinden çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ancak ÅŸu ana kadar 51 günlük maaÅŸ, bayram ikramiyeleri ile tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±lar. Ä°ÅŸçilerimiz evlerine ekmek götüremiyor. Sorunun çözülmesi için Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'na kadar gittik. Ancak bir sonuç alamadÄ±k. Bu iÅŸçi ÅŸimdi ne yapacak. Aç susuzlar, yazÄ±k bu iÅŸçilere, sendika olarak iÅŸçilerimizin sonuna kadar yanÄ±ndayÄ±z" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:06

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