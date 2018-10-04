Åžeker fabrikalarÄ± kapandÄ±; pancar Ã¼reticileri fiyat endiÅŸesi yaÅŸÄ±yor

Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afyonâ€™da pancar alÄ±mÄ± yapan 4 kantardan ikisi kapandÄ±. Ãœreticiler ise fiyat endiÅŸesi yaÅŸÄ±yor.

Afyon SandÄ±klÄ± ve diÄŸer ilçelerde 1000'in üzerinde ÅŸeker pancarÄ± üreticisine 160 bin ton ÅŸeker pancarÄ± kotasÄ± belirlendi. Afyon Åžeker PancarÄ± FabrikasÄ±'nÄ±n özelleÅŸmesiyle birlikte ilçede geçen yÄ±llarda ÅŸeker pancarÄ± teslim alan 4 kantardan 2'sinin yeni alÄ±m sezonunda kapanacaÄŸÄ± söylentisi ve iklim nedeniyle rekolte ve polar düÅŸüklüÄŸüne baÄŸlÄ± fiyatlarda yaÅŸanabileceÄŸi söylenen düÅŸüklük üreticiyi endiÅŸelendirdi.

Geçen yÄ±l 16 polar üzerinden kilogramÄ± 23,5 kuruÅŸa fiyatlandÄ±rma yapÄ±lÄ±rken, üreticiler iklim koÅŸullarÄ± nedeniyle bu yÄ±l rekoltenin ve polarÄ±n düÅŸük olacaÄŸÄ±, bu nedenle kilogramÄ±nÄ±n 19 ya da 20 kuruÅŸa kadar düÅŸeceÄŸi endiÅŸesiyle fiyatÄ±n polar üzerinden deÄŸil kilogram üzerinden 30 kuruÅŸ olarak belirlenmesini istedi.

SandÄ±klÄ± Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman YÄ±ldÄ±z, son gelen zamlarla maliyetin daha da yükseldiÄŸini belirterek, yetkililer üreticiyi desteklemediÄŸi takdirde üretimi bÄ±rakmak zorunda kalacaklarÄ±nÄ± söyledi. Åžeker PancarÄ± FabrikasÄ±'nÄ±n özelleÅŸmesiyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu kaydeden Süleyman YÄ±ldÄ±z, “Geçen sene devlet bu sene ekeceÄŸimiz ürüne 16 polar üzerinden 23,5 kuruÅŸ fiyat açÄ±kladÄ±. Ancak bu yÄ±l yaÅŸanan yaÄŸÄ±ÅŸ ve hastalÄ±ktan dolayÄ± daha önce 17, 18, 19, 20 polar ÅŸeker oranÄ± gelen ürünler bu sene 12 ya da 13 polar oranlarÄ±nda olacak. Yani bu 16 polarÄ±n altÄ±nda kalÄ±nca çiftçinin eline 23,5 kuruÅŸ para geçmeyecek. Çiftçinin eline 30 kuruÅŸ geçerse ancak kurtarabilir” dedi.

TarÄ±msal girdilerin dövize endeksli olduÄŸunu aktaran Süleyman YÄ±ldÄ±z, ÅŸeker pancarÄ±na 30 kuruÅŸun altÄ±nda fiyat verilmesi halinde önümüzdeki sene pancar ekecek üretici bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bölgedeki 2 kantarÄ±n kapanacaÄŸÄ± söylentilerine iliÅŸkin de konuÅŸan Süleyman YÄ±ldÄ±z, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Özel sektör bize bu sene geçiÅŸ dönemi olduÄŸu için kantarlarÄ±n açÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra 'SandÄ±klÄ±'da iki kantarÄ± kapatacaÄŸÄ±z' dediler. Ekinova ve Emirhisar kantarÄ± açÄ±k olacak, merkez ve Türk AkÄ±n yani bizim Ürküt olarak bildiÄŸimiz iki kantarÄ±n kapalÄ± olacaÄŸÄ± söylendi. BaÅŸÄ±ndan kantar açÄ±k olacak deyip sonradan kantar kapanacak denmesi de bir sÄ±kÄ±ntÄ±. Rekolte düÅŸük, ÅŸeker oranÄ± düÅŸük, girdiler pahalÄ±. Çiftçi ÅŸu anda zarar ediyor. Bu zarar sade çiftçiye yüklenirse önümüzdeki sene pancar üretimi sÄ±kÄ±ntÄ±ya girer.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:34

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