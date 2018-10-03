YabancÄ± ÅŸirketler, 'dÃ¶vizle sÃ¶zleÅŸme yasaÄŸÄ±ndan' etkilenmeyecek

'DÃ¶vizle sÃ¶zleÅŸme yasaÄŸÄ±na' istisnalar getiren taslak gÃ¶rÃ¼ÅŸe aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°hracatÃ§Ä±lar, leasing, havacÄ±lÄ±k ve yabancÄ± ÅŸirketler istisna kapsamÄ±nda olacak.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dövizle yapÄ±lan sözleÅŸmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemesine istisnalar getiren taslaÄŸÄ± görüÅŸe açÄ±ldÄ±. Taslakta "yasaÄŸa" iliÅŸkin istisnalar getiriliyor. Buna göre, ihracatçÄ±lar, leasing, havacÄ±lÄ±k ve yabancÄ± ÅŸirketler istisna kapsamÄ±nda olacak.

Bloomberg'in haberine göre, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Türkiye'deki yerleÅŸiklerin dövizle sözleÅŸme yasaÄŸÄ±na istisnalar getiren taslaÄŸÄ±, görüÅŸe açÄ±ldÄ±. Taslak yabancÄ± ÅŸirketlere dövizle sözleÅŸme istisnalarÄ± getiriyor. Ä°stisna uygulanacaklar arasÄ±nda ihracatçÄ±lar, leasing, havacÄ±lÄ±k ve yabancÄ± ÅŸirketler bulunuyor.

Eylül ayÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, dövizle mal ithal edip Türkiye’de satan ya da iÅŸleyip ihraç eden ÅŸirketlerin sözleÅŸmelerinin kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

13 Eylül 2018 tarihli 30534 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren "Türk ParasÄ± KÄ±ymetini Koruma HakkÄ±nda 32 SayÄ±lÄ± Kararda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±" ile "7 AÄŸustos 1989 tarihli ve 32 sayÄ±lÄ± Türk ParasÄ± KÄ±ymetini Koruma HakkÄ±nda Karar"da (32 sayÄ±lÄ± Karar) Türkiye’de yerleÅŸik kiÅŸilerin kendi aralarÄ±nda yapacaklarÄ± sözleÅŸmelere yönelik bazÄ± düzenlemeler içeriyordu.

YayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Türkiye'deki bütün döviz bazlÄ± sözleÅŸmeler iptal edilmiÅŸti. 30 gün içerisinde sözleÅŸmelerini yenilemesi gerekenler arasÄ±nda, markalarla kira sözleÅŸmelerini döviz bazÄ±nda yapan AVM'ler de bulunuyordu.

BakanlÄ±k dövizle yapÄ±lan sözleÅŸmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemenin yalnÄ±zca Türkiye'de yerleÅŸik kiÅŸiler arasÄ±nda yapÄ±lan sözleÅŸmeleri içerdiÄŸini, ancak uygun görülen bazÄ± hallerde istisna uygulanabileceÄŸini duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

Bakan Albayrak: DÃ¶vizle kira dÃ¶nemi bitiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:56

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