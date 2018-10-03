Av. Eren Keskin ve Av. Fikret Ä°lkiz baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday oldu

Avukat Eren Keskin ve Avukat Fikret Ä°lkiz, Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na adaylÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul Barosu'nda seçim gündemi sürüyor. Ekim ayÄ± içerisinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak Genel Kurul'da baÅŸkanlÄ±k için ÅŸu ana kadar 10 isim adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Avukat Eren keskin ve Avukat Fikret Ä°lkiz baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olduÄŸunu duyuran son iki isim oldu.

Av. Eren Keskin, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubunun adayÄ± olarak seçimlerde yarÄ±ÅŸacak. Keskin’in adaylÄ±ÄŸÄ± Özgürlükçü Demokrat Avukatlar’Ä±n resmi Twitter hesabÄ±ndan duyuruldu. PaylaÅŸÄ±mda, “21-22 Ekim 2018 tarihinde yapÄ±lacak olan Ä°stanbul Barosu seçimlerine insan haklarÄ±, kadÄ±n haklarÄ±, avukat haklarÄ±, emekçi haklarÄ±, demokrasi ve özgürlükler mücadelesine yol arkadaÅŸÄ±mÄ±z Avukat Eren Keskin’in baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±nda katÄ±lÄ±yoruz. Tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, tüm renklerimizle birlikte ses vermeye, birlikte yol yürümeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi.

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar olarak 21-22 Ekim 2018 tarihinde yapÄ±lacak olan Ä°stanbul Barosu Seçimlerine Av. Eren Keskin’in BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± ile katÄ±lÄ±yoruz. pic.twitter.com/t50LmDq3rx — özgürdemokratAV (@OzgurDemokratAV) 3 Ekim 2018

Av. Fikret Ä°lkiz ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda; "Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmamÄ±m nedeni avukatlÄ±k mesleÄŸine ve savunmanÄ±n gücüne olan inancÄ±mdÄ±r. Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmam baÄŸÄ±msÄ±z bir karardÄ±r. Bu kararÄ± Ä°stanbul Barosu geleneklerinin geleceÄŸe taÅŸÄ±nabilmesi amacÄ±yla aldÄ±m. GeleceÄŸi birlikte kurmak için beraber yola çÄ±kalÄ±m. SavunmanÄ±n gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n ve tüm gruplarÄ±n desteÄŸini istiyorum ve mücadelemizin baÅŸarÄ±sÄ± için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum" dedi.

Baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mevcut BaÅŸkan Av. Mehmet DurakoÄŸlu, Av. Hasan KÄ±lÄ±ç, Av. BaÅŸar YaltÄ±, Av. Talat Canbolat, Av. Cem Kaya Karatün, Av, Kaptan YÄ±lmaz, Av. M. Gökhan Ahi, Av. ÇiÄŸdem Koç açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 21:51

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