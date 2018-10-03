â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na hakaretâ€™ iddiasÄ±yla 2 tutuklama daha

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a sosyal medyada hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 2 kiÅŸi tutuklandÄ±.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a ‘hakaret’ tutuklamalarÄ±na hergün yenileri ekleniyor. Dün Ä°stanbul’da 78 yaÅŸÄ±nda bir kiÅŸinin aynÄ± gerekçeyle tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu gün TekirdaÄŸ’Ä±n Marmara EreÄŸlisi ilçesinde sosyal medya üzerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle 2 kiÅŸi çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Marmara EreÄŸlisi Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ilçeye baÄŸlÄ± Yeniçiftlik Mahallesi’nde oturan M.D. ve Marmara EreÄŸlisi DereaÄŸzÄ± Mahallesi’nde oturan V.O.’nun sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a ‘hakaret’ ettiÄŸini gerekçesiyle evleri basÄ±ldÄ±.

Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda ifadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konulan iki kiÅŸiden M.D.’nin geçen yÄ±l da aynÄ± suçlamayla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve denetimli serbestlik kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:42

www.evrensel.net