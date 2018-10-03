155 bin 300 kiÅŸinin eÅŸlerine ait pasaport iptal ÅŸerhi kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 155 bin 300 kiÅŸinin eÅŸlerine ait pasaport iptal ÅŸerhinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, pasaportlarÄ± iptal edilenler arasÄ±nda genel güvenlik açÄ±sÄ±ndan pasaportlarÄ± iptal edilenlerin eÅŸi ve kendisinde arama/yakalama kararÄ± ile yurt içinde bulunup bulunmadÄ±klarÄ± dikkate alÄ±narak 155 bin 350 kiÅŸinin eÅŸlerine ait pasaport iptal ÅŸerhinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu’nun soru önergesini yanÄ±tlayan Soylu, OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanununu 5’inci maddesine ikinci fÄ±kra olarak “Birinci fÄ±kraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kiÅŸilerin eÅŸlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açÄ±sÄ±ndan mahzurlu görülmesi halinde aynÄ± tarihte Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca iptal edilebilir” hükmünün eklendiÄŸini belirtti.

Soylu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Buna göre, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±nÄ±n icrasÄ± kapsamÄ±nda; 6749 sayÄ±lÄ± kanun gereÄŸi pasaportlarÄ± iptal edilenler arasÄ±nda OHAL’in bitimini müteakip Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme ve araÅŸtÄ±rma neticesinde genel güvenlik açÄ±sÄ±ndan pasaportlarÄ± iptal edilenlerin eÅŸi ve kendisinde arama/yakalama kararÄ± ile yurt içinde bulunup bulunmadÄ±klarÄ± dikkate alÄ±narak 155 bin 350 kiÅŸinin eÅŸlerine ait pasaport iptal ÅŸerhi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:32

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