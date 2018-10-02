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JÄ°TEM DavasÄ±'nda gizli tanÄ±k dinlendi
Ankara JÄ°TEM davasÄ±nÄ±n 17'nci duruÅŸmasÄ± gizli tanÄ±k dinlenmesi gerekÃ§esiyle kapalÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ankara JÄ°TEM DavasÄ±'nÄ±n 17. duruÅŸmasÄ± görüldü. SEGBÄ°S ile “Emek” kod adlÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n dinlendiÄŸi duruÅŸma kapalÄ± görüldüÅŸ. Bir dahaki duruÅŸma 31 Ocak 2019 tarihine ertelendi.
Ankara'da 1993-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 19 kiÅŸinin öldürülmesine iliÅŸkin görülen Ankara JÄ°TEM DavasÄ±'nÄ±n 17. duruÅŸmasÄ±, Ankara 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gizli tanÄ±k dinlenmesi sebebiyle kapalÄ± görülen davada, avukatlar dÄ±ÅŸÄ±nda kimse duruÅŸma salonuna alÄ±nmadÄ±. Mehmet TuÄŸrul Türksoy baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yürütülen duruÅŸmada, “Emek” kod adlÄ± gizli tanÄ±k SEGBÄ°S yöntemiyle dinlendi. Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda bir cezaevinden olduÄŸu belirtilen gizli tanÄ±ÄŸÄ±n can güvenliÄŸi tehlikede gerekçesiyle duruÅŸma kapalÄ± yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada, katÄ±lan avukatlarÄ± SEGBÄ°S ile baÄŸlanan gizli tanÄ±ÄŸÄ±n söylediklerini duyamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek soru soramayacaklarÄ±nÄ± söylediler. 31 Ocak 2019'a ertelendi. YeÅŸil kod adlÄ± sanÄ±k Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakalama kararÄ± devam ederken 2 No'lu ara kararda belirtildiÄŸi ÅŸekilde BaÅŸkanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulu'ndan sorulmasÄ±na karar verildi.(Ankara/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 18:18